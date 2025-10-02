Hơn 356 tỷ đồng bảo hiểm bồi thường thiệt hại do bão số 10 gây ra

Tối 2-10, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) thông tin về việc bồi thường và trả tiền bảo hiểm khắc phục hậu quả do bão Bualoi (bão số 10) gây ra.

Bão số 10 gây hậu quả nặng nề cho nhiều địa phương

Theo đó, đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, báo cáo cập nhật của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến ngày 2-10 đã tiếp nhận được 2.282 thông tin thiệt hại về bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe ước tính hơn 356,7 tỷ đồng do bão số 10 gây ra.

Trong đó, bảo hiểm sức khỏe có 1 vụ, tương đương số tiền bảo hiểm 200 triệu đồng; bảo hiểm tài sản kỹ thuật là 591 vụ, thiệt hại ước tính gần 316 tỷ đồng; bảo hiểm xe cơ giới 1.680 vụ, thiệt hại ước tính hơn 38 tỷ đồng.

Người dân làng Phượng Mao, xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) bị thiệt hại nặng nề khi bão số 10 kèm dông lốc đi qua. Ảnh: TTXVN

Các nghiệp vụ khác bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm nông nghiệp là 10 vụ, thiệt hại ước tính 2,6 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ; số tiền bảo hiểm ước tính 480 triệu đồng.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, đến thời điểm hiện tại, số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông tin, các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất. Mặc dù việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp bảo hiểm đã ngay lập tức cử cán bộ đến để đẩy nhanh quá trình giám định, xác định thiệt hại, đánh giá tổn thất, tạm ứng, bồi thường... đảm bảo việc bồi thường được nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định; kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão sớm ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh.

LƯU THỦY