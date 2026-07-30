Xây dựng thương hiệu địa phương: Nguồn lực mềm nâng cao năng lực cạnh tranh

Sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển mới, kết nối từ cao nguyên xuống duyên hải Nam Trung bộ. Bên cạnh việc hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng và cải cách thể chế, tỉnh Lâm Đồng xác định thêm một nhiệm vụ chiến lược là xây dựng thương hiệu địa phương như một nguồn lực mềm để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế.

Nhiều dự án bất động sản, du lịch được tạo điều kiện phát triển tại Lâm Đồng (ẢNH: ĐOÀN KIÊN)

Định vị một thương hiệu thống nhất

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Đề án Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Lâm Đồng (Đề án), đánh dấu bước chuyển từ tư duy quảng bá hình ảnh sang quản trị thương hiệu địa phương một cách bài bản, chuyên nghiệp. Nếu trước đây việc xây dựng hình ảnh chủ yếu dừng ở logo, khẩu hiệu, các chương trình quảng bá riêng lẻ thì nay thương hiệu được tiếp cận như một hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm tầm nhìn, giá trị cốt lõi, câu chuyện thương hiệu và bộ quy chuẩn nhận diện thống nhất.

Điểm nhấn của Đề án là lựa chọn thông điệp “Bản giao hưởng xanh” (The Eco Symphony) làm thương hiệu chung cho toàn tỉnh. Thông điệp hướng tới 3 mục tiêu lớn: xây dựng không gian sống an lành cho người dân; tạo môi trường đầu tư bền vững cho doanh nghiệp; hình thành điểm đến chất lượng cao đối với du khách. Với mục tiêu cộng đồng doanh nghiệp được làm việc trong một môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và thịnh vượng, tỉnh Lâm Đồng ưu tiên kiến tạo điều kiện bền vững cho các dự án phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh. Xa hơn là đưa Lâm Đồng trở thành biểu tượng phát triển xanh của Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có đầy đủ tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và du lịch chất lượng cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong nhiều năm, hoạt động quảng bá của các địa phương còn phân tán; mỗi ngành, mỗi đơn vị sử dụng hình ảnh và thông điệp riêng, thiếu sự liên kết. Lâm Đồng có quy mô dân số hơn 3,8 triệu người với 49 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 105,2 triệu đồng (tương đương 4.047,6 USD), phản ánh tiềm lực kinh tế cũng như dư địa phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu nhằm thống nhất hình ảnh, tạo nền tảng cho hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và hiện thực hóa các mục tiêu quy hoạch.

Hiện thực hóa bằng hành động

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra không gian phát triển mới, phát huy lợi thế kết nối giữa cao nguyên, trung du, duyên hải và biển đảo, tạo nền tảng phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, logistics, kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và du lịch chất lượng cao. Định hướng phát triển của tỉnh là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực để xây dựng Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ. Cùng với xây dựng thương hiệu, tỉnh Lâm Đồng cam kết tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp và huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các địa phương ngày càng quyết liệt, thương hiệu không còn đơn thuần là biểu tượng nhận diện mà đã trở thành một nguồn lực phát triển. Với định vị “Bản giao hưởng xanh”, tỉnh Lâm Đồng đang hướng tới việc chuyển hóa lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, con người và không gian phát triển thành giá trị gia tăng, tạo sức hấp dẫn với nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chia sẻ, trên nền tảng di sản văn hóa và hệ sinh thái đặc sắc, tỉnh Lâm Đồng kiên định lựa chọn con đường phát triển xanh; phát triển nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến sâu; định vị du lịch chất lượng cao lấy kinh tế di sản làm nền tảng; thúc đẩy năng lượng tái tạo, công nghiệp tuần hoàn, kinh tế biển và logistics liên vùng trở thành những động lực tăng trưởng mới.

ĐOÀN KIÊN