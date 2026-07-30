Từ mô hình dưa lưới công nghệ cao nhìn ra hướng phát triển nông nghiệp mới ở xã Trừ Văn Thố

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại xã Trừ Văn Thố (TPHCM) đang mở ra hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết sản xuất. Cùng với việc thành lập các câu lạc bộ, chi hội, tổ hội nghề nghiệp, địa phương đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Ông Lưu Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trừ Văn Thố khảo sát mô hình trồng bưởi da xanh tại một trang trại ở ấp Ông Thanh, xã Trừ Văn Thố

Chuyển đổi tư duy làm nông

Những năm gần đây, xã Trừ Văn Thố từng bước khẳng định hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp khi nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Bên cạnh những mô hình truyền thống như cao su, chôm chôm, măng tre, địa phương còn phát triển nhiều mô hình có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, dưa lưới, nuôi lươn không bùn, nuôi chim yến… góp phần nâng cao thu nhập và tạo diện mạo mới cho nông thôn.

Một trong những mô hình tiêu biểu là trang trại dưa lưới công nghệ cao của ông Nguyễn Đức Toàn, ở ấp Ông Thanh. Trên diện tích khoảng 1.000m², ông đầu tư hệ thống nhà màng, tưới nhỏ giọt, kiểm soát nhiệt độ và áp dụng quy trình chăm sóc khép kín từ chọn giống, dinh dưỡng đến phòng trừ sâu bệnh.

Lãnh đạo xã Trừ Văn Thố nghe giới thiệu về mô hình trồng và chế biến sản phẩm từ cây dó bầu của Trang trại Mai Quốc, ấp Ông Thanh, xã Trừ Văn Thố

Theo ông Toàn, trước đây gia đình chủ yếu trồng các loại cây truyền thống nên hiệu quả kinh tế chưa ổn định, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Sau thời gian tìm hiểu và tham quan nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh khác, ông quyết định đầu tư nhà màng để chuyển sang trồng dưa lưới.

“Lúc đầu vốn đầu tư khá lớn, kỹ thuật chăm sóc cũng phức tạp hơn. Tuy nhiên khi nắm vững quy trình thì cây sinh trưởng tốt, năng suất ổn định, chất lượng trái đồng đều và đầu ra thuận lợi hơn”, ông Toàn chia sẻ.

Hiện mô hình duy trì khoảng bốn vụ mỗi năm, sản lượng đạt từ 4-5 tấn mỗi sào. Nhờ chủ động điều kiện sản xuất, tỷ lệ hao hụt giảm, tiết kiệm nước tưới, hạn chế sâu bệnh và tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Từ hiệu quả của mô hình, nhiều hộ dân trong xã bắt đầu quan tâm hơn đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo quy trình, gắn với nhu cầu thị trường và an toàn thực phẩm.

Liên kết để nâng giá trị nông sản

Không chỉ chú trọng ứng dụng công nghệ, xã Trừ Văn Thố còn hướng đến xây dựng các hình thức liên kết giữa nông dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Hội Nông dân xã vừa ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Chi hội Nông dân nghề nghiệp Cây ăn trái, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp Sầu riêng và Tổ hội Nông dân nghề nghiệp trồng Dưa lưới.

Việc thành lập các mô hình này không chỉ tạo diễn đàn để hội viên trao đổi kinh nghiệm sản xuất mà còn giúp hỗ trợ nhau về kỹ thuật, giống cây trồng, kết nối tiêu thụ sản phẩm và từng bước hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã, đây sẽ là nền tảng để phát huy vai trò của những nông dân sản xuất giỏi trong việc hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa các mô hình hiệu quả đến nhiều hộ dân khác, góp phần thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững.

Sự kết hợp giữa ứng dụng công nghệ với liên kết sản xuất được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nông nghiệp đang chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, giá vật tư tăng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hướng tới nền nông nghiệp hiện đại

Ông Lưu Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trừ Văn Thố, cho biết mục tiêu của địa phương không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các mô hình điểm mà còn từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ và nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất.

Bên cạnh việc hỗ trợ kỹ thuật, địa phương tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo xã Trừ Văn Thố tìm hiểu mô hình trồng dưa lưới của ông Nguyễn Đức Toàn, ấp Ông Thanh, xã Trừ Văn Thố

Nhiều nông dân ở địa phương cho rằng, yếu tố quyết định hiện nay không chỉ là sản xuất ra sản phẩm chất lượng mà còn phải xây dựng được thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định. Khi có sự đồng hành của chính quyền, các tổ chức hội và doanh nghiệp, người dân sẽ mạnh dạn đầu tư hơn vào những mô hình mới.

Từ những mô hình bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, cùng sự ra đời của các câu lạc bộ và tổ hội nghề nghiệp, xã Trừ Văn Thố đang tạo nền tảng để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương và cải thiện đời sống người dân.

“Địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả và xây dựng các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Đây là nền tảng để từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững”. Ông Lưu Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trừ Văn Thố

VĂN SƠN