Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam: Kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Ngày 28-7-2026 tại TPHCM, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức lễ công bố và ra mắt Liên Chi hội Văn hóa Trà Việt Nam, Chi hội Văn hóa Trà TP Hồ Chí Minh và Chi hội Văn hóa Trà Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng mạng lưới tổ chức chuyên môn về văn hóa trà trực thuộc VCCA, hướng tới kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, người trồng và chế biến trà, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo cùng cộng đồng yêu trà trên cả nước.

Quang cảnh lễ ra mắt Ngày hội “Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Trà Việt” tại TP Hồ Chí Minh

Đồng hành và hưởng ứng sự kiện là Ngày hội “Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Trà Việt”, gồm các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, giới thiệu giá trị văn hóa trà, kết nối cộng đồng và Hội thảo chuyên môn “Việt Nam - Cái nôi của trà thế giới”. Chương trình có sự tham gia đại diện các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, thương hiệu trà, nghệ nhân, người thực hành văn hóa trà và cộng đồng yêu trà trên cả nước.

Hình thành mạng lưới chuyên môn về văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên Chi hội Văn hóa Trà Việt Nam, Chi hội Văn hóa Trà TP Hồ Chí Minh và Chi hội Văn hóa Trà Đà Nẵng nhằm hình thành một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, tập hợp các tổ chức và cá nhân có tâm huyết, chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực trà. Việc ra mắt đồng thời ba tổ chức thể hiện định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, chia sẻ: “Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hệ sinh thái của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam mà còn là một dấu mốc lịch sử đối với cộng đồng những người làm nghề trà và yêu trà nước nhà”.

Khách tham quan và thưởng thức trà Việt tại sự kiện

Ngày hội "Bảo tồn và Phát triển văn hóa Trà Việt"

Đồng hành và hưởng ứng lễ ra mắt là Ngày hội “Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Trà Việt”, tạo không gian giao lưu và kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái trà Việt Nam, gồm người trồng chè, người sản xuất và chế biến, nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà phân phối, cơ sở đào tạo và cộng đồng yêu trà. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, giao lưu văn hóa, kết nối thương hiệu và chia sẻ kiến thức, ngày hội góp phần đưa những giá trị đặc sắc của trà Việt đến gần hơn với công chúng đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa bảo tồn di sản với phát triển sản phẩm, thương hiệu, du lịch và dịch vụ.

Nhiều loại trà Việt từ khắp nơi trên cả nước hội tụ tại sự kiện Lễ hội văn hóa trà cho khách tham quan, thưởng thức

Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Quang Dũng - Chủ tịch Liên Chi hội Văn hóa Trà Việt Nam, chia sẻ: “Muốn ngành trà Việt Nam phát triển thì văn hóa trà phải đi trước và định hướng, chỉ có vậy mới nâng tầm trà Việt Nam không chỉ dừng ở sản lượng mà còn tăng giá trị trên thị trường trong nước và quốc tế”. Bên cạnh việc nhận diện các giá trị lịch sử và văn hóa, các đại biểu cũng sẽ trao đổi về những vấn đề thực tiễn như bảo tồn giống trà bản địa, gìn giữ tri thức truyền thống, đào tạo thế hệ kế thừa, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển trải nghiệm văn hóa và quảng bá trà Việt ra thị trường quốc tế.

Đặc sản Trà Việt

“Bảo tồn di sản - Kết nối cộng đồng - Phát triển giá trị - Lan tỏa trà Việt”, thông điệp trên cũng là định hướng xuyên suốt cho hoạt động của Liên Chi hội Văn hóa Trà Việt Nam và các chi hội thành viên trong giai đoạn tới.

Q.H