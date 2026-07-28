Đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh thông xe, tăng kết nối phía Tây TPHCM

Ngày 28-7, đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh chính thức thông xe sau hơn hai năm triển khai, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển hạ tầng khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.250 tỷ đồng do Prodezi Long An và Tandoland làm chủ đầu tư.

Tuyến đường dài 4,5km, lộ giới 60m, kết nối từ ranh Bình Chánh (TPHCM) đến đường tỉnh 830 (Tây Ninh), góp phần mở rộng cửa ngõ giao thương giữa khu Tây TPHCM và các địa phương lân cận. Khi đưa vào khai thác, đại lộ giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến Bình Chánh, Bình Tân và trung tâm TPHCM thông qua các tuyến Mai Bá Hương, Trần Đại Nghĩa và đại lộ Võ Văn Kiệt.

Trong thời gian tới, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài, đồng thời liên thông với đường Vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành và cao tốc TPHCM – Trung Lương, hình thành hành lang giao thông chiến lược phục vụ lưu thông hàng hóa, kết nối lao động, chuyên gia và doanh nghiệp giữa TPHCM, Tây Ninh cùng các khu công nghiệp vệ tinh.

Ông Huỳnh Thiên Quân, Tổng Giám đốc Prodezi Long An, cho biết đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh không chỉ cải thiện giao thông dân sinh và vận tải hàng hóa mà còn tạo động lực phát triển đô thị, dịch vụ và công nghiệp khu vực, thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng địa phương phát triển hạ tầng bền vững.

Việc thông xe cũng tạo điều kiện thuận lợi để các khu đô thị, khu dân cư và khu công nghiệp dọc tuyến phát triển, trong đó có các dự án như LA Home, Dragon Eden cùng nhiều khu dân cư lân cận nhờ khả năng kết nối trực tiếp với TPHCM và mạng lưới hạ tầng liên vùng.

NGUYỄN THANH