Tăng tốc các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, hiện các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Tuyến chính cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đã đưa vào sử dụng, kết nối trực tiếp sân bay Long Thành

Cụ thể, với dự án đường ĐT769, các vị trí đề xuất ưu tiên triển khai thi công gồm: đoạn Km0+600 - Km1+600 dài khoảng 1km; đoạn Km1+600 - Km3+000 dài khoảng 1,4km; đoạn Km17+200 - Km23+900 dài 6km và đoạn Km23+900 - Km26+500 dài khoảng 2,6km. Với dự án xây dựng đường ĐT770B, có 5 vị trí được đề xuất ưu tiên triển khai thi công qua địa bàn các xã Xuân Quế, Xuân Đường, Phước Thái và các phường Bình Lộc, Xuân Lập, Dầu Giây, tổng chiều dài gần 18km trên tổng chiều dài tuyến 42km. Các đơn vị ưu tiên bàn giao mặt bằng 3 vị trí cầu có đường tiếp cận tại các xã, phường: Xuân Đường, Phước Thái, Dầu Giây.

Đối với dự án xây dựng đường ĐT25C (từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19), tổng giá trị thi công đã đạt 60% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, dự án đường ĐT25B, giá trị thực hiện đạt 60% giá trị hợp đồng, hiện đã thi công hoàn thành, thông xe tuyến chính trái, đang thi công tuyến chính phải và 2 đường song hành.

XUÂN TRUNG