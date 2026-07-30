Phát huy lợi thế “thủ phủ” nông sản

Sau khi mở rộng không gian hành chính, TP Đồng Nai tiếp tục khẳng định vị thế là thủ phủ nông sản của khu vực phía Nam với lợi thế về quy mô vùng nguyên liệu, năng lực chế biến và xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp địa phương đang đứng trước nhiều thách thức trong quá trình phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.

TP Đồng Nai hiện có hơn 1 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó gần 288.000ha cao su, hơn 175.000ha điều, hơn 20.000ha chuối và gần 25.000ha sầu riêng. Nhiều sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu như bưởi Tân Triều, điều Bình Phước, cao su và chôm chôm Long Khánh. Đến nay, toàn tỉnh có 194 mã số vùng trồng và 52 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; riêng cây chuối có 54 mã số vùng trồng với diện tích hơn 7.250ha, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng thị trường và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với đối tác trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng, chuối, trái cây tươi và nhân điều sang các thị trường như Trung Quốc, Nga, Tây Á và Trung Á.

Đối với nhóm cây công nghiệp, điều và cao su tiếp tục là 2 ngành hàng chủ lực. TP Đồng Nai hiện là trung tâm chế biến, xuất khẩu các sản phẩm từ điều lớn nhất cả nước, chiếm gần 50% sản lượng xuất khẩu ngành điều Việt Nam. Hạt điều Bình Phước (trước đây) được cấp chỉ dẫn địa lý từ năm 2018, đã khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế, nhiều doanh nghiệp đang đầu tư đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chế biến sâu và phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng từ phụ phẩm điều. Về cây cao su, với sản lượng khai thác hơn 468.000 tấn mủ mỗi năm, TP Đồng Nai tiếp tục là vùng sản xuất cao su trọng điểm của khu vực Đông Nam bộ.

Để phát huy lợi thế, TP Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về phát triển cây ăn trái và cây công nghiệp chủ lực giai đoạn 2025-2030. Theo đó, đến năm 2030, diện tích cây ăn trái toàn tỉnh đạt khoảng 126.000ha, sản lượng 3,15 triệu tấn/năm; trong đó 5 loại cây chủ lực gồm bưởi, sầu riêng, mít, xoài và chuối chiếm hơn 94.000ha.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Đồng Nai vẫn đối mặt với nhiều thách thức như sản xuất còn phân tán, liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững, năng lực chế biến và bảo quản sau thu hoạch chưa tương xứng tiềm năng, thị trường xuất khẩu còn nhiều biến động. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn và nâng cao năng lực chế biến để giữ vững vị thế là trung tâm sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản hàng đầu cả nước.

PHÚ NGÂN