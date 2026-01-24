Tổ chức 03 cuộc thi tuyển “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu số 1, số 2 và số 3 - phường An Khánh, TPHCM”

Ủy ban nhân dân phường An Khánh tổ chức cuộc thi tuyển để tìm kiếm ý tưởng, phương án quy hoạch phát triển tối ưu và khả thi nhất, phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu số 1 – thành phố Thủ Đức đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phê duyệt tại Quyết định số 8248/QĐ-UBND ngày 15/6/2025.

Trân trọng kính mời các công ty, đơn vị tư vấn có uy tín, năng lực, hội đủ điều kiện là các đơn vị chuyên nghiệp có đầy đủ chứng chỉ năng lực hoạt động theo quy định, quan tâm đến các cuộc thi tuyển này đăng ký tham gia và gửi hồ sơ năng lực cho Ban Tổ chức cuộc thi.

- Địa điểm: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường An Khánh – 171/1 Lương Định Của, phường An Khánh, TP.Hồ Chí Minh.

- ĐT: (+84.28) 3740.6688 Email: ankhanh@tphcm.gov.vn

- Ông Trần Luân Vũ: 090.817.8189

.