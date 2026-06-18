Bảo vệ đồng cỏ để chống sa mạc hóa

Ngày thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán 17-6 năm nay, Liên hợp quốc chọn chủ đề “Đồng cỏ: Nhận diện, Trân trọng, Phục hồi”, đưa hệ sinh thái đồng cỏ trở thành trọng tâm của nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn suy thoái đất và ứng phó hạn hán.

Theo Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD), 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 3,2 tỷ người. Mỗi năm, nhân loại mất gần 100 triệu ha đất màu mỡ, trong khi để đạt mục tiêu đến năm 2030, thế giới cần phục hồi khoảng 1,5 tỷ ha đất với mức đầu tư ước tính 355 tỷ USD mỗi năm. Hệ quả đã hiện rõ ở nhiều khu vực.

Thu thập hạt giống trên một đồng cỏ ở Tanzania. ẢNH: UNDP

Mông Cổ, quốc gia đăng cai Hội nghị COP17 của UNCCD vào tháng 8-2026, hiện có khoảng 77% diện tích lãnh thổ bị suy thoái hoặc có nguy cơ sa mạc hóa do nhiệt độ tăng, chăn thả quá mức và khai thác tài nguyên. Tại vùng Sừng châu Phi, nhiều năm hạn hán liên tiếp đã khiến hàng chục triệu người thiếu nước và đối mặt nguy cơ mất an ninh lương thực.

Khu vực Địa Trung Hải và Nam Âu cũng ghi nhận những đợt hạn hán kéo dài với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nguồn cung nước.

Tuy nhiên, UNCCD cho rằng, đồng cỏ mới là một trong những hệ sinh thái quan trọng nhưng bị xem nhẹ nhất. Đồng cỏ hiện bao phủ hơn 50% diện tích đất liền của Trái đất, cung cấp sinh kế cho hàng tỷ người thông qua chăn nuôi và nông nghiệp, đồng thời giữ vai trò điều hòa nguồn nước, lưu trữ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học. Phân nửa diện tích đồng cỏ trên thế giới đang bị suy thoái do biến đổi khí hậu, khai thác quá mức và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo nhiều chuyên gia UNCCD, suy thoái đồng cỏ không chỉ làm giảm năng suất nông nghiệp mà còn khiến đất mất khả năng giữ nước, đẩy nhanh quá trình sa mạc hóa và làm trầm trọng thêm tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy, phục hồi đồng cỏ được đánh giá là một trong những giải pháp có chi phí thấp nhưng hiệu quả cao để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việc lựa chọn Kenya làm quốc gia đăng cai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026 cũng phản ánh xu hướng này. Là một trong những quốc gia châu Phi chịu tác động nặng nề của hạn hán nhưng sở hữu diện tích đồng cỏ rộng lớn, Kenya đang thúc đẩy các mô hình quản lý đất bền vững, kết hợp tri thức bản địa với khoa học hiện đại nhằm phục hồi hệ sinh thái và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng.

UNCCD cho biết mỗi 1USD đầu tư vào phục hồi đất có thể mang lại lợi ích kinh tế 7-30USD nhờ tăng năng suất nông nghiệp, cải thiện nguồn nước, hấp thụ carbon và giảm thiệt hại do thiên tai.

VIỆT LÊ