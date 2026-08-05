Houthi tấn công sân bay của Saudi Arabia

Theo báo Jerusalem Post, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công một mục tiêu tại sân bay Najran của Saudi Arabia bằng máy bay không người lái (UAV).

Một tay súng của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen vào ngày 31-7-2026. Ảnh: EPA

Theo phía Houthi, cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ UAV của Saudi Arabia xâm nhập không phận 2 tỉnh Saada và Hajjah của Yemen.

Báo The Straits Times dẫn một số nguồn tin cho biết, hệ thống radar chính của sân bay bị hư hại khiến hoạt động của sân bay bị gián đoạn, lịch bay dự kiến trong vài ngày tới chưa được xác định.

Trong một diễn biến khác, trước những lời đe dọa của Houthi nhằm vào hoạt động trên Biển Đỏ, Saudi Arabia phải chuyển hướng 6 tàu chở dầu của nước này vòng qua khu vực phía Nam châu Phi. Việc thay đổi lộ trình có thể khiến hành trình kéo dài thêm ít nhất 25 ngày.

Tháng trước, Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia trên Biển Đỏ, nhằm đáp trả việc Saudi Arabia bao vây Yemen.

Một quan chức của thành phố Mokha, Yemen cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển đã cứu sống thủy thủ đoàn của tàu thương mại MSV Faize Noore Oliya treo cờ Ấn Độ chìm ở Biển Đỏ sau một vụ tấn công. Theo hãng thông tấn chính thức Saba, Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cáo buộc Houthi đứng sau vụ việc, trong khi Ấn Độ lên án hành động “gây hấn vô cớ”.

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