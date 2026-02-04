Người lính mũ nồi xanh mang tết Việt đến châu Phi

Giữa bụi đỏ và nắng nóng khắc nghiệt của vùng đất Abyei, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam vẫn chắt chiu mang theo hương vị tết quê hương. Từ bánh chưng lá chuối rừng đến nhành đào giấy, mùa Xuân Việt đang nở trên đất châu Phi.

Trung úy Nguyễn Trung Kiên tỉ mẩn kết đào giấy, mang sắc xuân quê nhà đến vùng đất châu Phi

Tại Abyei, nơi mùa khô phủ kín không gian bằng bụi đỏ và nhiệt độ có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, Đội Công binh số 4 Việt Nam đang chuẩn bị đón một cái tết rất khác, tết nơi xa Tổ quốc, gắn với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và những việc làm nhân ái hướng về cộng đồng địa phương.

Đội Công binh của Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng nhau gói bánh chưng bằng lá chuối

Trung úy Nguyễn Trung Kiên, Phân đội Hậu cần - Bảo đảm, chia sẻ, đây là lần đầu anh đón tết xa nhà, nhớ vị dưa hành, nhớ không khí se lạnh miền Bắc, nhưng khi cùng đồng đội làm đào giấy, trang trí doanh trại, cảm giác như đang tự tay mang tết từ quê hương sang châu Phi.

Với bạn bè quốc tế, đây là trải nghiệm rất đặc biệt

Không có lá dong, bộ đội tìm đến những tàu lá chuối rừng bản địa để gói bánh chưng. Những chiếc bánh mang màu xanh nhạt hơn thường lệ, nhưng khi vớt ra vẫn dẻo thơm, vẹn nguyên hương vị tết Việt. Đơn vị dự kiến dùng bánh chưng như một “sứ giả ẩm thực”, mời bạn bè quốc tế trong Phái bộ UNISFA cùng thưởng thức, qua đó giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng bản địa cũng được tổ chức trong dịp này

Tết ở Abyei không chỉ có bánh chưng, đào giấy mà còn hiện hữu trên những con đường xuân vừa được khơi thông. Trước thềm năm mới, Đội Công binh số 4 tập trung sửa chữa cầu Banton và nhiều tuyến đường dân sinh trọng yếu, bảo đảm kết nối thông suốt cho lực lượng gìn giữ hòa bình và người dân địa phương. Mỗi mét đường hoàn thành là thêm một “nhịp cầu xuân” nối những vùng đất từng bị chia cắt.

Lực lượng Việt Nam còn được ví là những đại sứ của lòng nhân ái

Đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng lực lượng quân sự Phái bộ UNISFA, đánh giá cao đóng góp của lực lượng Việt Nam, khẳng định các quân nhân không chỉ là những kỹ sư xây dựng mà còn là những đại sứ của lòng nhân ái và sự chuyên nghiệp.

Tết cũng về với trẻ em Abyei khi bộ đội Việt Nam tranh thủ cải tạo sân chơi, lối vào Trường cấp 2 Abyei. Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng Abyei, ông Kon Maneit Matiok bày tỏ sự cảm kích và coi đây là món quà tết vô giá dành cho thế hệ tương lai.

Trong không khí rộn ràng đón xuân, Đội Công binh số 4 vẫn duy trì trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số, bảo đảm an toàn cho căn cứ và khu vực. Giữa vùng đất châu Phi, người lính mũ nồi xanh Việt Nam đón tết bằng sự giản dị, kỷ luật và một trái tim hướng về hòa bình.

HẢI YẾN (từ Abyei)