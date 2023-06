Bảo vệ người lao động trên nền tảng số

Các cuộc đàm phán sẽ sớm được khởi động và kéo dài vài tháng trước khi đạt được kết quả cuối cùng.

EU hiện có 28 triệu người lao động làm việc cho khoảng 500 nền tảng và được xác định là lao động tự do. Hồi tháng 12-2021, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra một văn bản quy định về việc thẩm định tư cách người làm công ăn lương của những người lao động tự do này. Theo dự thảo quy định mới được EU thông qua, người lao động tự do được phân loại là người làm công ăn lương nếu đáp ứng 3 trong 7 tiêu chí trong quy định lao động như mức thù lao, giám sát các dịch vụ từ xa, không cho phép nhân viên chọn lịch trình hoặc từ chối nhiệm vụ, áp đặt việc mặc đồng phục hoặc thậm chí bị cấm làm việc cho các công ty khác... Nếu quy định này trở thành luật, văn kiện này sẽ giúp phân loại lại 5 triệu người lao động làm cho các nền tảng ở 27 quốc gia thành viên thành nhân viên chính thức. Nhờ đó, họ sẽ được hưởng chế độ lao động như một người làm công ăn lương gồm mức lương tối thiểu, thời gian làm việc, trợ cấp ốm đau, nghỉ phép có lương, nghỉ hưu... do pháp luật của quốc gia có liên quan áp đặt cho nền tảng đó.

Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và đời sống lao động của Thụy Điển, bà Paulina Brandberg đánh giá cao kế hoạch của EU, cho rằng cách tiếp cận này sẽ tạo ra sự cân bằng giữa bảo vệ người lao động và cung cấp cơ sở pháp lý chắc chắn cho các nền tảng sử dụng người lao động. Tuy nhiên, các nền tảng phản đối quyết liệt các yêu cầu tái chuẩn hóa lao động vì lo ngại gia tăng các thủ tục pháp lý và hậu quả tiêu cực đối với việc làm. Theo Liên đoàn Nền tảng giao hàng châu Âu (Delivery Platforms Europe), những văn kiện được các quốc gia thành viên thông qua vẫn không vạch ra ranh giới đủ rõ ràng giữa việc làm và tự kinh doanh, cũng như không thực sự cải thiện tình hình của người lao động tự do.