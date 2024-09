Bắt 1 nhân viên người Trung Quốc đổ hơn 200 tấn chất thải ra môi trường

Ngày 23-9, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 1 đối tượng người Trung Quốc về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, qua điều tra, trong tháng 5 và 6, tại thôn Cao Xá (ở xã Cao An, huyện Cẩm Giàng), Zhang Daishan (sinh năm 1977, mang quốc tịch Trung Quốc) là nhân viên Công ty TNHH Hanoi Green Foods (địa chỉ ở cụm công nghiệp Cao An) đã đồng ý cho Nguyễn Văn Thích (sinh năm 1952, ở thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) đổ chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Hanoi Green Foods gồm: trái cây hỏng, vỏ trái cây, hạt trái cây ra môi trường.

Cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam Zhang Daishan

Sau đó, Zhang Daishan nhiều lần trực tiếp điều khiển xe ô tô cùng một số công nhân của công ty vận chuyển các loại chất thải từ công ty đến khu đất trống phía sau lò đốt rác cũ, gần bãi tập kết chất thải của xã Cao An đổ ra môi trường, với tổng khối lượng chất thải rắn hơn 200 tấn. Việc này gây ô nhiễm môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân trong khu vực, gây bức xúc dư luận.

Trước hành vi vi phạm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Zhang Daishan và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thích. Đáng chú ý, trong năm 2023-2024, Công ty TNHH Hanoi Green Foods đã 2 lần bị cơ quan chức năng ở Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 1 tỷ đồng do đổ chất thải ra môi trường.

MINH KHANG