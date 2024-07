Bắt 4 cán bộ huyện, xã do lập 13 hồ sơ “sổ đỏ” trái quy định

Ngày 23-7, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.