Bắt chồng người phụ nữ giết người, cướp tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức

Quá trình điều tra vụ án giết người, cướp tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức, công an đã khởi tố, bắt tạm giam hung thủ cùng chồng vì đã che giấu tội phạm.

Ngày 11-10, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Dung (sinh năm 1984, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam chồng của Dung về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo điều tra, chị T. (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Long An) buôn bán trái cây sỉ ở chợ đầu mối Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức). Dung hay tới mua hàng của chị T. để về bán lại. Tuy nhiên, Dung nợ nần chị T. và nhiều lần bị đòi nợ.

Gần đây, chị T. tiếp tục đòi nợ nhưng Dung lảng tránh và có ý định sát hại chị T. để quỵt nợ và cướp tài sản.

Trưa 30-9, Dung mang theo dao gặp chị T. tại bãi xe chợ đầu mối Thủ Đức để nói chuyện. Bất ngờ, Dung vật chị T. xuống đất rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị T. tử vong. Gây án xong, Dung lấy tài sản của nạn nhân (nữ trang, điện thoại), rồi về nhà ở TP Thủ Đức.

Chồng Dung thấy Dung hoảng loạn, trên áo dính máu nên gặng hỏi và Dung kể là mới giết người. Người chồng mang quần áo ra đốt và bị bỏng. Vài giờ sau, trinh sát đã ập vào căn nhà ở TP Thủ Đức, bắt giữ Dung.