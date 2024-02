Bắt chủ đường dây hụi lừa đảo hơn 49 tỷ đồng

Ngày 1-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt giam Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh trên, Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, vợ của Huy) cũng bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại.

Trước đó, tháng 5-2023, hàng trăm người dân tập trung tại Văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát (ấp 3, xã lộ 25, huyện Thống Nhất), do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền chơi hụi. Công an huyện Thống Nhất phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động mọi người giải tán và tiếp nhận 289 đơn tố cáo, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.



Công an thi hành lệnh bắt bị can Trần Quốc Huy

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận chơi hụi tuần, hụi tháng với số tiền góp hụi từ 1 triệu đến 100 triệu đồng.

Đến đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán nhưng vợ chồng Huy vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền. Đến sáng ngày 26-5-2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi và thống kê sơ bộ tổng số tiền chiếm đoạt của 337 cá nhân khoảng hơn 49 tỷ đồng.

Công an thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Hoài Hương

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại của Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương trong vụ án trên liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

HOÀNG BẮC