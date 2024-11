Bắt người đàn ông sát hại một phụ nữ ở huyện Bình Chánh

Ngày 29-11, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang tạm giữ Ngô Văn Toàn (sinh năm 1968, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi ”Giết người”.

Ngô Văn Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 22 giờ 25 phút ngày 28-11, Toàn tới đường T9 (ấp 8, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) gặp bà T. (sinh năm 1976, ngụ quận 4) để nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Toàn rút hung khí trong người đâm bà T. nhiều nhát.

Sau khi nạn nhân nằm gục, Toàn lên xe tẩu thoát. Bà T. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin, Công an huyện Bình Chánh cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM có mặt khám nghiệm, điều tra truy bắt Toàn. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 29-11, công an đã bắt giữ được Toàn.

Toàn khai, sau khi sát hại bà T., đối tượng lái xe máy tới đường Nguyễn Văn Linh rồi vứt xe, sau đó về quận 7 lẩn trốn. Nguyên nhân sát hại bà T. là do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc.

CHÍ THẠCH