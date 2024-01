Bắt người nước ngoài bị Trung Quốc truy nã

Công an phát hiện Yang Xianfei là đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã về tội “Tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép" sống ở quận Bình Tân, TPHCM nên bắt giữ.

Ngày 24-1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an TPHCM đã bàn giao Yang Xianfei (sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc) cho Cục Quản lý xuất nhập Cảnh (A08) Bộ Công an, để hoàn thiện thủ tục trục xuất đối tượng, bàn giao cho Công an Trung Quốc.

Công an làm việc với Yang Xianfei

Trước đó, Phòng PA08 phát hiện Yang Xianfei thuê nhà sống ở quận Bình Tân với nhiều nghi vấn. Qua xác minh, Yang Xianfei là đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã về tội “Tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép".

Đồng thời, Công an Trung Quốc cũng gửi yêu cầu đề nghị Công an Việt Nam hỗ trợ. Phòng PA08 cùng Công an quận Bình Tân và các đơn vị liên quan ập vào kiểm tra hành chính nơi Yang Xianfei đang thuê.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam như: Hoạt động không đúng mục đích, sử dụng chứng nhận tạm trú ở Việt Nam quá thời hạn cho phép.

TRUNG DŨNG