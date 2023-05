Bắt nhóm lừa đảo 3.000 người, chiếm đoạt 25 tỷ đồng

Ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Vi Ny (31 tuổi), Trần Văn Thể (28 tuổi), Võ Thị Hàn Ni (24 tuổi), Nguyễn Thị Minh Thùy (23 tuổi), Phạm Thị Bích Thảo (28 tuổi, cùng trú TPHCM); Võ Vi Nô (35 tuổi, trú tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (34 tuổi, trú tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, Võ Vi Ny đã tự thành lập các công ty (Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật) rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận để giúp việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Để thực hiện lừa đảo, Võ Vi Ny và Nguyễn Thị Tuyết Trinh xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để chỉ đạo nhân viên thực hiện theo.

Theo đó, các nhân viên của Ny gọi điện thoại cho khách hàng giới thiệu đang làm việc tại “Công ty Hồng Phúc”, “Công ty Bảo Phong” hoặc “Công ty Việt Nhật” và cho biết đang liên kết với một số bệnh viện giới thiệu chương trình “tặng” thực phẩm chức năng cho bệnh nhân. Các bệnh nhân nhận phần quà này phải đóng các phí vận chuyển.

Sau khi đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung “chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”. Qua hệ thống, biết khách hàng nhận được hàng thì nhân viên của Ny tiếp tục gọi điện thông báo trúng thưởng một sản phẩm nào đó có giá trị đến 100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng thì phải đóng thêm các khoản tiền để xác nhận thông tin người nhận thưởng, chi phí lấy mã số xuất kho, thuế hải quan để vận chuyển...

Với thủ đoạn đó, từ tháng 9-2022 đến tháng 4-2023, Ny cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra, xác minh, Võ Vi Ny đã chủ động liên hệ với cán bộ Tổ công tác Công an TP Gia Nghĩa để gợi ý “bồi dưỡng” 300 triệu đồng để được bỏ qua vụ việc. Tuy nhiên, Công an TP Gia Nghĩa đã lập biên bản vụ việc và khởi tố thêm đối tượng hành vi đưa hố lộ.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa, quá trình điều tra, đơn vị đã chia làm nhiều mũi công tác phối hợp với Công an địa phương đồng loạt làm việc với hơn 50 đối tượng và khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại TPHCM, tỉnh Đắk Lắk.... Qua đó đã thu giữ 157 điện thoại di động, 38 máy tính xác tay, 1 máy tính bảng, 1 máy tính để bàn, 3 CPU, 3 máy in, 1 máy đếm tiền, 2 con dấu, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa phục vụ việc lừa đảo và nhiều đồ vật, tài sản, tài liệu khác có liên quan.