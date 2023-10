Bắt Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ

Sáng 7-10, liên quan đến quá trình điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 2 người.

Cụ thể, Nguyễn Mạnh Quyền (sinh năm 1962, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ) và Phạm Văn Cách (sinh năm 1967, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Lâm) cùng bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với 2 bị can trên. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.