Bắt trưởng phòng công chứng gây thiệt hại cho chủ đất hơn 10 tỷ đồng

Để nhân viên tự ý ra ngoài đem hồ sơ (giả chữ ký của chủ đất) về công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, Trưởng Văn phòng công chứng ở huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) bị khởi tố bắt tạm giam.

Ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Thiện Thi (sinh năm 1959, ngụ thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra ban đầu, trong năm 2018, ông Thi đã để nhân viên của mình tự ý ra ngoài mang 2 bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sử dụng chữ ký giả chủ đất) về làm thủ tục chứng nhận. Chủ đất sau đó phát hiện sự việc đã tố cáo tới cơ quan điều tra. Kết quả xác minh cho thấy hành vi chứng nhận vào hồ sơ giả của ông Thi gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Ông T. (ngụ phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cũng phản ánh, mình có căn nhà do cha ruột qua đời để lại. Gia đình ông T. đang sinh sống bình thường thì vào năm 2019, một nhóm người kéo tới dùng vũ lực đuổi ông T. ra khỏi nhà với lý do căn nhà đã được chuyển nhượng, hồ sơ cũng được công chứng tại Văn phòng công chứng huyện An Biên của ông Thi.

Tìm hiểu sự việc, ông T. phát hiện em gái của mình giả chữ ký của cha ruột (lúc làm hồ sơ chuyển nhượng, cha ông T. đã qua đời 2 năm) để làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà với giá 300 triệu đồng. Ông T. sau đó làm đơn khiếu nại nhiều nơi cho tới ngày ông Thi bị bắt giam.