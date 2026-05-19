Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ Tỉnh ủy Champasak

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và đồng chí Nguyễn Tấn Vinh trao bằng tốt nghiệp đến học viên tham gia lớp học

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM.

Phát biểu bế giảng lớp học, PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh chúc mừng 15 đồng chí của tỉnh Champasak đã hoàn thành chương trình Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, cầu thị, đoàn kết và trách nhiệm của các học viên.

Đồng chí cho rằng, trong quá trình tổ chức lớp học cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của TPHCM; sự tận tâm của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức Học viện; và sự nỗ lực, cố gắng của từng đồng chí học viên đã giúp lớp học thành công.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ bế giảng

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K1 Tỉnh ủy Champasak là khóa học cao cấp chính trị đầu tiên Thành ủy, UBND TPHCM tổ chức cho cán bộ Lào. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực khắc phục những khó khăn ban đầu với quyết tâm chính trị cao của các Sở, ban, ngành Thành phố, Học viện Chính trị khu vực II và Chính quyền tỉnh Champasak, nhằm triển khai Bản ghi nhớ giữa chính quyền 2 địa phương trong giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao Giấy khen của Học viện Chính trị khu vực II đến các học viên

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tin tưởng, sau 5 tháng học tập đã mang đến cho các đồng chí cán bộ tỉnh Champasak cơ hội nâng cao trình độ lý luận, tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, quản lý; cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ TPHCM và các địa phương lân cận.

Đồng chí hy vọng, sau khóa học, các cán bộ tỉnh Champasak sẽ mang theo những tri thức, kinh nghiệm và tình cảm ấy trở về quê hương, chọn lọc, vận dụng vào công tác tại địa phương. Đồng thời, mỗi đồng chí sẽ trở thành một “sứ giả”, là cầu nối góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương và rộng hơn là tình hữu nghị vĩ đại, quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao quà của thành phố đến các học viên

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, TPHCM luôn xác định việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các địa phương Lào, trong đó có tỉnh Champasak, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình đồng chí, nghĩa anh em và sự gắn bó thủy chung giữa tỉnh Champasak và TPHCM, cũng như hai nước Việt Nam và Lào.

Lễ bế giảng lớp học

Dịp này, UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức lớp học. Học viện Chính trị khu vực II tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 7 học viên.

Trong 5 tháng, 15 học viên, là những cán bộ được chọn lọc của tỉnh Champasak đã nghiên cứu, học tập 19 môn học trên các lĩnh vực: từ kinh tế, xã hội đến kỹ năng quản lý về văn hóa, nhà nước, pháp luật và những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

THÁI PHƯƠNG