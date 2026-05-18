Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai

Tối 18-5, tại Quảng trường Long Hưng (thành phố Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đồng Nai qua các thời kỳ; các cơ quan đại diện ngoại giao tại TPHCM, đại diện lãnh đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia; cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy Ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai.

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Đồng Nai được chính thức thành lập từ ngày 30-4-2026. Thành phố Đồng Nai giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 12,7 ngàn km2, quy mô dân số gần 5 triệu người, có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai và trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đồng Nai là vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và cách mạng rất đặc biệt. Trong kháng chiến, vùng đất này là biểu tượng của ý chí kiên cường, của lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong hòa bình, xây dựng và đổi mới, Đồng Nai tiếp tục là vùng đất tiên phong, nơi ý chí vượt khó, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên được hun đúc thành sức mạnh phát triển.

Từ một địa bàn giàu truyền thống cách mạng, Đồng Nai đã từng bước trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và hội nhập quan trọng của cả nước; đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển nhà ở xã hội, chăm lo giáo dục, y tế, văn hóa được triển khai thiết thực, thể hiện truyền thống nhân văn, nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng sâu sắc của Đồng Nai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới; một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn; một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước.

Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có, như quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đặc sắc. Những lợi thế ấy đặt thành phố vào vai trò của một cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp, hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai cùng chung sức xây dựng khát vọng Đồng Nai mới trong tầm vóc một thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành một đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng Đông Nam bộ và cả nước. Đồng Nai phấn đấu xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội và TPHCM đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức, đồng lòng làm cho thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, sáng - xanh - sạch - đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Thành phố Đồng Nai cần biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, đó là cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược đa phương thức và nền tảng công nghiệp mạnh, mạng lưới logistics, vị trí cửa ngõ liên vùng, không gian biên giới rộng mở và những vùng đất giàu tiềm năng, con người bản lĩnh, sáng tạo. Những lợi thế ấy cần được kết nối thành một chỉnh thể phát triển mới, ở đó công nghiệp, dịch vụ, đô thị, sinh thái, văn hóa, kinh tế biên mậu, quốc phòng - an ninh bổ trợ cho nhau, tạo nên một Đồng Nai năng động, thông minh, hội nhập và có bản sắc riêng trong vùng Đông Nam bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng nhất lên lá cờ truyền thống của thành phố Đồng Nai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, một thành phố phát triển không phải chỉ có quy mô kinh tế lớn, thu nhập cao, nhiều nhà cao tầng hay các công trình hiện đại mà trước hết là chất lượng sống của nhân dân phải cao. Do đó, Đồng Nai cần chăm lo tốt hơn việc làm, nhà ở, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, môi trường sống, nhất là đối với công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng khó khăn, khu vực biên giới và các nhóm yếu thế. Mục tiêu cuối cùng của phát triển là để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn.

Một quốc gia dân tộc muốn trường tồn cần phải có gốc rễ văn hóa bền chặt. Một thành phố muốn đi xa phải có nền tảng văn hóa bền vững. Đồng Nai cần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đa sắc tộc, đa tôn giáo, biến truyền thống tiên phong, yêu nước, cần cù, nghĩa tình, sáng tạo thành nguồn lực tinh thần cho phát triển. Con người Đồng Nai trong giai đoạn mới phải có kỷ luật, có tri thức, có trách nhiệm, có khát vọng vươn lên và có ý thức gìn giữ hình ảnh của một thành phố văn minh, nhân văn và hội nhập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng thành phố Đồng Nai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân. Thành phố không thể phát triển chỉ với quyết tâm của hệ thống chính trị, của bộ máy nhà nước, mà phải bằng sức dân, trí tuệ xã hội, năng lực doanh nghiệp và niềm tin cộng đồng. Chính quyền thành phố phải kiến tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, công bằng; doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn lợi ích kinh doanh với trách nhiệm xã hội; người dân phải là chủ thể tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn môi trường, trật tự, kỷ cương và bản sắc cộng đồng.

Đồng Nai là thành phố có vị trí chiến lược, có đường biên giới quốc gia, có hạ tầng trọng điểm, có không gian công nghiệp và đô thị lớn; vì vậy, phát triển phải luôn gắn với quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng để Đồng Nai đi nhanh hơn, vững hơn và xa hơn trong chặng đường mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp để Đồng Nai phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và đóng góp xứng đáng hơn cho vùng và cho đất nước. Nhưng nhân tố quyết định vẫn là sự chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố.

Chặng đường phía trước của thành phố Đồng Nai rất rộng mở, nhưng đòi hỏi nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn và hành động mạnh mẽ hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, thành phố Đồng Nai sẽ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại; xứng đáng là đô thị trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp thành phố hãy chung sức, đồng lòng, biến niềm tự hào hôm nay thành quyết tâm hành động, biến khát vọng phát triển thành những công trình, sản phẩm, việc làm cụ thể, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại buổi lễ.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đồng Nai phát biểu.

Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đồng Nai khẳng định, Đảng bộ thành phố Đồng Nai sẽ thực hiện cho bằng được ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và hành động quyết liệt hơn, để xây dựng thành phố Đồng Nai trở thành hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh, hạnh phúc, trở thành cực tăng trưởng quan trọng; thi đua cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 đất nước Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại buổi lễ.

Ngay sau Lễ công bố đã diễn ra Chương trình sử thi nghệ thuật "Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước", tái hiện hành trình 328 năm lịch sử hào hùng của Đồng Nai đầy cảm xúc.

Chương trình sử thi nghệ thuật "Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước".

Chương trình là hình thức trình diễn thực cảnh quy mô lớn kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai với hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng tham gia với niềm tự hào và niềm tin vào hành trình vươn mình của Đồng Nai cùng đất nước, khẳng định mạnh mẽ khát vọng phát triển của vùng đất giàu truyền thống.

Rực rỡ pháo hoa mừng Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai.

TTXVN - PHÚ NGÂN