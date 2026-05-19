Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Australia tại Việt Nam

Sáng 19-5, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã tiếp bà Gillian Bird, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Australia tại Việt Nam nhân chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” diễn ra.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đã chia sẻ về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô hơn 6.700 km² và dân số trên 14 triệu người. Định hướng chiến lược của thành phố là phát triển nhanh hơn, xanh hơn, thông minh hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, TPHCM đang tập trung ưu tiên mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực then chốt bao gồm: Công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; Trung tâm tài chính quốc tế và logistics; Y tế chất lượng cao, giáo dục - đào tạo, du lịch và kinh tế xanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM tin tưởng, sự kiện “Meet Australia 2026” (Gặp gỡ Australia 2026) được tổ chức tại thành phố lần này sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, mạnh mẽ giữa các nhà đầu tư và doanh nghiệp hai nước.

Chúc mừng những kết quả phát triển ấn tượng của TPHCM, Đại sứ Gillian Bird cũng bày tỏ niềm vui khi sự kiện “Gặp gỡ Australia 2026” đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư tham gia. Bà khẳng định, sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp hai bên chính là minh chứng cho tiềm năng hợp tác rộng mở giữa Việt Nam và Australia.

Theo bà Gillian Bird, đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa trụ cột hợp tác kinh tế mà hai quốc gia đã thiết lập vào tháng 3-2024. Qua đó, sự kiện sẽ giúp hai bên kết nối tầm nhìn, chia sẻ chính sách và thúc đẩy hình thành những mối liên kết chiến lược dài hạn giữa hai nền kinh tế trong tương lai.

DUY TRẦN