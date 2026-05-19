Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao tặng Huy hiệu Đảng

Dự lễ có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Dương Anh Đức trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM có 13 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với 1 đảng viên.

Đồng chí Dương Anh Đức, đồng chí Tạ Quốc Trung và đồng chí Lê Thị Hồng Nga trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM gửi lời chúc mừng đến các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí luôn giữ tấm lòng sắt son, khắc ghi lời thề kiên trung với Đảng, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên, đợt ngày 19-5-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Buổi lễ diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga bày tỏ, đây là dịp để cán bộ, đảng viên của Đảng bộ soi rọi chính mình, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Đảng bộ và mỗi cấp ủy để tư tưởng của Người mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi.

VĂN MINH