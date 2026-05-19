Tổ chức Công đoàn biểu dương 131 điển hình học tập và làm theo Bác

Chiều 19-5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn giai đoạn 2023-2025.

Quang cảnh hội nghị chiều 19-5 tại Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, dịp này, Tổng Liên đoàn biểu dương 43 tập thể và 88 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Các điển hình được biểu dương thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, gồm cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, công nhân lao động trực tiếp, nhân viên vệ sinh môi trường và người lao động vượt qua tai nạn lao động để tiếp tục cống hiến.

Hội nghị là hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân năm 2026, càng có ý nghĩa khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đề nghị tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, cần chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. “Học Bác không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả thực chất và niềm tin của người lao động”, đồng chí nhấn mạnh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỮU CHÁNH

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị tổ chức công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, người lao động theo tinh thần Chỉ thị số 58 của Bộ Chính trị; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, việc học tập và làm theo Bác cần gắn với xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao tặng máy tính xách tay cho anh Nguyễn Thanh Điền nhằm động viên tinh thần vượt khó, vươn lên trong lao động và cuộc sống. Ảnh: HỮU CHÁNH

Tại hội nghị, xúc động trước nghị lực vượt khó của công nhân Nguyễn Thanh Điền, làm việc tại Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam ở TPHCM, người bị tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật 85%, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trao tặng anh 1 máy tính xách tay để hỗ trợ công việc.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, những tấm gương như anh Nguyễn Thanh Điền cho thấy học Bác không phải điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ ý chí không khuất phục trước khó khăn, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn đã tổ chức hàng chục nghìn hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề và hoạt động tuyên truyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Toàn hệ thống công đoàn cũng xây dựng, duy trì hàng nghìn mô hình, cách làm hiệu quả như: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Góc học tập, làm theo Bác”, “Công nhân làm theo lời Bác”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

VĂN PHÚC