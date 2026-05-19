Thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam - Ấn Độ

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ do Bộ trưởng Rajnath Singth dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 19-5.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Rajnath Singth duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Video: TRẦN BÌNH

Sáng 19-5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Rajnath Singth và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Rajnath Singth đã chủ trì hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa Bộ trưởng Rajnath Singth tại lễ đón. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Rajnath Singth duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Rajnath Singth có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh về những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua. Trên cơ sở triển khai các văn bản đã ký kết, nhất là Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 được ký kết năm 2022, hợp tác quốc phòng song phương được thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật là: trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; huấn luyện, đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế...

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã hỗ trợ rất hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy tại các nhà trường quân sự Việt Nam; cung cấp gói viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD để xây dựng Phòng học ngoại ngữ ở Trường Sĩ quan Không quân; cũng như hỗ trợ các gói tín dụng ưu đãi khác.

Đại tướng Phan Văn Giang chào các đại biểu đoàn Bộ Quốc phòng Ấn Độ tại lễ đón. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về hợp tác quốc phòng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất; duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác thường niên để tăng cường tin cậy chính trị; thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Trên cơ sở Ý định thư về hợp tác GD-ĐT ký năm 2024, mong muốn phía Ấn Độ tiếp tục dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đã có; đồng thời xem xét, bổ sung chỉ tiêu một số chuyên ngành đào tạo mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; an ninh mạng; quân y; cứu hộ cứu nạn; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế...

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên định Chính sách Quốc phòng “bốn không”; chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; mong muốn sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Rajnath Singth, cùng các đại biểu hai bên tại lễ đón. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thay mặt đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Rajnath Singth cho rằng, chuyến thăm lần này tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thể hiện chiều sâu, sự gần gũi trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Bộ trưởng Rajnath Singth đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, cho rằng những kết quả đạt được đã thể hiện sự tin cậy cao giữa hai bên, góp phần phát triển quan hệ quốc phòng vững mạnh, vì lợi ích chung hai nước và hướng tới tương lai.

Bộ trưởng Rajnath Singth chào các đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ trưởng Rajnath Singth mong muốn, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, hợp tác giữa các quân, binh chủng.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ luôn sẵn sàng hợp tác, dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đào tạo, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, sâu sắc, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã cắt băng khánh thành “Phòng học ngoại ngữ” của Trường sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam) do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ và chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Trường Đại học Thông tin liên lạc Việt Nam và Đại học Kỹ thuật thông tin liên lạc quân sự Ấn Độ.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Rajnath Singth cắt băng khánh thành “Phòng học ngoại ngữ” của Trường sĩ quan Không quân khi kết thúc hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, sáng 19-5, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ do Bộ trưởng Rajnath Singth dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TRẦN BÌNH