TPHCM mở rộng cơ hội hợp tác với Australia

Chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” tập trung thảo luận các lĩnh vực thương mại - đầu tư, năng lượng xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa TPHCM và các đối tác Australia trong bối cảnh quan hệ hai nước đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Ngày 19-5, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (TPHCM), UBND TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức Chương trình “Gặp gỡ Australia 2026”.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Gillian Bird, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Australia tại Việt Nam; bà Kate Wallace, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM.

Về phía lãnh đạo TPHCM có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; cùng đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, Australia là đối tác quan trọng, giàu tiềm năng của thành phố trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng xây dựng đô thị thông minh, trung tâm tài chính quốc tế và logistics của khu vực. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp và kỳ vọng thúc đẩy nhiều dự án hợp tác thực chất, lâu dài giữa doanh nghiệp hai nước.

Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, logistics thông minh, năng lượng tái tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, khu vực phía Bắc TPHCM đang được quy hoạch trở thành cực tăng trưởng mới, hướng tới hình thành Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM - nơi hội tụ các khu công nghiệp thế hệ mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp và các trường đại học quốc tế.

Phát biểu tại chương trình “Gặp gỡ Australia 2026”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới về thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Australia là đối tác tin cậy, có vai trò quan trọng trong hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và hội nhập kinh tế quốc tế.

Về phía Australia, bà Gillian Bird đánh giá cao chiến lược phát triển đô thị đổi mới sáng tạo của TPHCM, nhấn mạnh đây là thời điểm phù hợp để các doanh nghiệp, trường đại học và quỹ đầu tư Australia mở rộng hợp tác tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra ba phiên thảo luận chuyên đề về thúc đẩy thương mại - đầu tư, phát triển năng lượng xanh và xây dựng nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai.

