Tôn vinh những điển hình làm đẹp TPHCM

Sáng 19-5, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2026); 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện các tập thể, cá nhân tại lễ tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sức lan tỏa từ những câu chuyện bình dị

Năm nay, Thành ủy TPHCM vinh danh 181 tập thể và 177 cá nhân tiêu biểu (trong đó có bà Võ Thị Hồng Hiệp, Trưởng Ban Chính trị - Xã hội, Đảng bộ Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Họ chính là những người đã đưa “học và làm theo Bác” thấm sâu vào từng hơi thở của cuộc sống bằng hành động cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm.

Học Bác ở tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, tập thể cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Quới, Chi bộ Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận, Chi bộ UBND xã Ngãi Giao, UBND phường Tân Hiệp, Đảng bộ UBND Thành phố đã không ngừng cải cách, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thiểu sự phiền hà cho người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Bằng khen đến các điển hình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên mặt trận lao động sản xuất, Đội sản xuất Đoàn Văn Tiến, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Đảng bộ Tập đoàn đầu tư và phát triển Công nghiệp BECAMEX lại gắn việc học Bác với tinh thần kỷ luật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động.

Sự tận tụy ấy được nối dài bởi những chiến sĩ áo trắng, như điều dưỡng trẻ Trần Nguyễn Thu Hiền (Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng), đảng viên Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Bình Phú luôn lấy sự an toàn và hài lòng của người bệnh làm thước đo cao nhất.

Đó còn là những người thầy miệt mài cho sự nghiệp “trồng người” tại Chi bộ trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Chi bộ Trường Tiểu học Đông Hòa B, Chi bộ Trường Tiểu học Long Sơn 2 - những nơi đã khéo léo lồng ghép bài học về lòng yêu nước, lối sống nhân ái vào từng giờ lên lớp, để nuôi dưỡng nhân cách cho thế hệ tương lai.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức chúc mừng các điển hình được tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lực lượng vũ trang thành phố cũng ghi dấu với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Phòng tham mưu Công an TPHCM, Đảng bộ Công an đặc khu Côn Đảo, Đảng bộ Công an các phường Tây Nam, Tam Long.

Tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vững mạnh toàn diện tiếp tục được khắc họa rõ nét qua tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định, Chi bộ quân sự phường Chánh Phú Hòa, Chi bộ Quân sự xã Nghĩa Thành.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Bằng khen đến các điển hình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bức tranh nghĩa tình của thành phố càng thêm ấm áp nhờ những trái tim nhân hậu từ vòng tay của nhân dân, tiêu biểu như đảng viên Hà Văn Hùng với “Bếp ăn 0 đồng” chăm lo người nghèo; Giáo hữu Ngọc Phụng Thanh vận động xây “Góc văn hóa học tập Hồ Chí Minh”, tạo điều kiện thuận lợi cho tín hữu và người dân tham quan, tìm hiểu.

Hay những cán bộ bám sát địa bàn như ông Phạm Văn Phương, Bí thư Chi bộ khu phố 23, Đảng bộ phường Rạch Dừa; ông Hồ Văn Giải, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 17, xã Hòa Hội; ông Lê Thanh Sơn, Bí thư chi bộ khu phố Tân An 5, phường Phú An… luôn tận tụy lo toan cho nhân dân, xây dựng khu phố văn minh, xanh sạch.

Tất cả đã tạo nên một dòng chảy thi đua yêu nước thầm lặng nhưng mạnh mẽ, khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong lòng xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức chúc mừng các điển hình được tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố là một “vườn hoa đẹp” làm theo Bác

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, 181 tập thể, 177 cá nhân được tuyên dương hôm nay là những người trực tiếp thực hành, đưa việc học và làm theo Bác trở nên sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, đơn vị, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy về học và làm theo Bác trong giai đoạn mới.

Cùng đó, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao Bằng khen đến các điển hình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kiên trì thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết đặc thù cho TPHCM gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo đột phá trên 3 nội dung: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Bằng khen đến các điển hình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là cụ thể hóa Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; kịp thời phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc chúc mừng các điển hình được tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự lễ tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định, với tinh thần đoàn kết, năng động, các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để việc học và làm theo Bác trở thành hành động “tự giác, tự soi, tự sửa”, thành “nếp quen” trong mỗi người, mỗi tổ chức. Qua đó xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đồng chí tin tưởng, thành phố sẽ có nhiều hơn nữa những bông hoa đẹp, cả thành phố là một “vườn hoa đẹp” làm theo Bác, chung tay xây dựng thành phố năng động, văn minh, nghĩa tình, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Tin liên quan Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

THU HƯỜNG - THU HOÀI