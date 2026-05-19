4 học sinh ưu tú được kết nạp Đảng

Đảng viên mới thực hiện nghi thức tuyên thệ

Đại diện các đảng viên mới phát biểu tại buổi lễ, em Lê Nguyễn Minh Khoa, Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Khai Nguyên, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.

Em Minh Khoa chia sẻ, được kết nạp Đảng là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu của bản thân cũng như các đảng viên trẻ trong quãng thời gian học phổ thông. “Chúng em nguyện tiếp tục học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để xứng đáng với niềm tin của thầy cô, gia đình và tổ chức Đảng”, Minh Khoa bày tỏ.

Thầy Ngô Hùng Cường trao quyết định kết nạp Đảng cho 4 học sinh

Thay mặt Chi bộ Trường THPT Trần Khai Nguyên, thầy Ngô Hùng Cường, Hiệu trưởng nhà trường nhận xét, 4 đảng viên mới đều là những học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội và các phong trào của nhà trường. Việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi, đặc biệt vào đúng ngày sinh nhật Bác, là dấu mốc ý nghĩa trong quá trình trưởng thành của các đảng viên trẻ.

THU HOÀI