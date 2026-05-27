Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng

Ngày 27-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM có văn bản đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo đó, cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải chủ động phòng ngừa, thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, phát hiện từ sớm các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ, ngay từ cơ sở, chi bộ.

Ở địa phương, cơ quan, đơn vị nào tự kiểm tra, giám sát nhưng không phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, để khi cơ quan chức năng vào cuộc mới phát hiện thì người đứng đầu, tập thể lãnh đạo nơi đó phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, phải đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, văn hóa liêm chính; vừa nghiêm khắc với bản thân, vừa quản lý và chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của người thân, cấp dưới, cũng như lĩnh vực, địa bàn trực tiếp quản lý, phụ trách.

Đồng thời, đẩy mạnh phòng ngừa, trong đó phòng ngừa từ gốc là căn bản, kiểm soát quyền lực là cốt lõi; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm; chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa.

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về những hành vi vi phạm phổ biến, lặp đi lặp lại, kéo dài; những phương thức, thủ đoạn vi phạm; chỉ rõ những hệ lụy và chế tài xử lý để tạo sức cảnh tỉnh, răn đe mạnh mẽ. Triển khai tiêu chí, hướng dẫn cán bộ, đảng viên nhận diện rõ những “lằn ranh đỏ” không được phép vượt qua theo quy định của Trung ương.

Song song đó, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên cơ sở phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn thành phố; xây dựng nội dung và xác định đối tượng tuyên truyền phù hợp trong hệ thống chính trị.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những người dũng cảm tố giác, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Có cơ chế bảo vệ danh dự, tính mạng của cá nhân và gia đình người dũng cảm tố giác, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, chú trọng cổ vũ, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị về tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam; âm mưu lợi dụng vấn đề tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

VĂN MINH