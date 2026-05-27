Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu chiến lược

Sáng 27-5, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) tại Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) tại Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Dự thảo nêu nhận định, trong bối cảnh các đảng bộ trực thuộc vừa hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn, song Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo; thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, trọng tâm là đổi mới tư duy và hành động, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc...

Sau khi lắng nghe các ý kiến tại hội nghị, thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát số 11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đạt được thời gian qua.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý còn một số vấn đề Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần quan tâm trong thời gian tới như: khối lượng nhiệm vụ tham mưu rất lớn, yêu cầu tiến độ cao, nhiều nội dung chưa có tiền lệ; công tác chuyển đổi số có nhiều chuyển biến, nhưng chưa đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị; việc xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với các loại hình tổ chức đảng còn khó khăn; một số nơi, chất lượng đánh giá cần tiếp tục được rà soát để bảo đảm thực chất hơn, gắn chặt hơn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm người đứng đầu...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng.

"Các đồng chí cần phát huy mạnh mẽ vai trò là trung tâm tham mưu chiến lược của Trung ương, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, bảo đảm các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của Trung ương phải thực sự có tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn, khả thi, đồng bộ và đo được hiệu quả thực tế", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

"Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng không chỉ là ứng dụng phần mềm hay số hóa văn bản, mà phải hướng tới thay đổi căn bản phương thức quản trị, điều hành, theo dõi, kiểm tra, giám sát; giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng tham mưu", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc trên môi trường số.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp thu các ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn kiểm tra, giám sát số 11, đồng thời khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương sẽ nỗ lực hết sức, không ngại va chạm, không né tránh tồn tại, hạn chế; đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

