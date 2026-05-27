Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân, ngày 27-5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29-5.

Thái Lan là nước ASEAN đầu tiên lãnh đạo chủ chốt Việt Nam thăm chính thức sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, qua đó tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Đây cũng là thời điểm lãnh đạo hai nước thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031.

Dự án tổ hợp hóa dầu LSP tại xã Long Sơn (TPHCM) của nhà đầu tư Thái Lan. Ảnh: CTV

Tiếp theo, từ ngày 29 đến ngày 31-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore. Chuyến thăm diễn ra sau hơn một năm kể từ chuyến thăm Singapore của đồng chí Tô Lâm và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo ra các bước phát triển đột phá trên từng mặt hợp tác, với những điểm nhấn như: quan hệ hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền, an ninh - quốc phòng, chính trị - ngoại giao, kinh tế, trung tâm tài chính, an ninh lương thực, nhân lực... Đồng thời, nhận lời mời

của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la, Diễn đàn An ninh đa phương hàng đầu tại khu vực. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được mời tham dự và phát biểu dẫn đề thể hiện sự đánh giá cao vai trò, vị thế quan trọng, có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế; cũng như đánh giá cao vai trò, uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong định hướng chiến lược phát triển đất nước và hoạt động đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31-5 đến ngày 1-6.

BÍCH QUYÊN - TTXVN