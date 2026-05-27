Ủy ban Dân nguyện và Giám sát trao quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Dân nguyện và Giám sát đối với bà Vũ Châu Hạnh, Phó Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Tân Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát Vũ Châu Hạnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CẨM HÀ

Chiều 27-5, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công đã công bố Quyết định số 01/QĐ-UBDNGS16 của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về việc bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Dân nguyện và Giám sát đối với bà Vũ Châu Hạnh, Phó Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Vụ trưởng Vũ Châu Hạnh. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu chúc mừng tân Vụ trưởng Vũ Châu Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, đồng chí Vũ Châu Hạnh là cán bộ được đào tạo cơ bản, có nhiều năm làm công tác tham mưu tại các cơ quan của Quốc hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí luôn thể hiện là cán bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống hòa nhã, cầu thị, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, đặc biệt có tư duy, tổ chức công việc khoa học và hiệu quả.

