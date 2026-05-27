Kiều bào tại Thái Lan đón chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Kiều bào Thái Lan chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm VT Nam Nueng trong khi chờ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Vinh dự, tự hào, xúc động là cảm xúc chung của cộng đồng kiều bào Thái Lan khi biết tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tới tỉnh Udon Thani và gặp gỡ bà con kiều bào tại đây, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 27 đến 29-5.

Tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani, công tác chuẩn bị đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đang được bà con tích cực thực hiện.

Ông Vũ Mạnh Hùng, thành viên Ban quản lý Khu di tích cho biết: “Chuyến thăm này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan nói chung và kiều bào Udon Thani nói riêng. Chúng tôi rất vui mừng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani. Đây là một quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện rõ sự chăm chút đến kiều bào, coi kiều bào như một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam”.

Đứng trước Nhà Bác Hồ trong khu di tích, bà Lê Thị Tuyết Thế, kiều bào sinh ra tại Udon Thani, hiện là cố vấn Ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, chia sẻ, sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm là niềm vinh dự nhất đối với Việt kiều cũng như đối với cả ban quản lý ở đây.

Bà Lê Thị Tuyết Thế cho rằng, chuyến thăm càng khiến kiều bào thêm nỗ lực, trông nom truyền lại khu di tích này ngày càng đẹp hơn.

Bà Lê Thị Tuyết Thế, kiều bào Udon Thani, đứng trước Nhà Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani. Ảnh: TTXVN

Tại Trung tâm VT Nam Nueng, nơi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với bà con kiều bào, từ sáng sớm 27-5, bà con kiều bào từ các tỉnh Đông Bắc Thái Lan đã tề tựu chỉnh tề để chuẩn bị chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao tới thăm.

Ông Lê Văn Huấn, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Sakon Nakhon, cho biết bản thân rất xúc động và phấn khởi khi thấy quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm kiều bào vùng Đông Bắc Thái Lan chứng tỏ Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm và coi trọng kiều bào ở Thái Lan.

Chính quyền Thái Lan cũng nhìn nhận như vậy để càng coi trọng cộng đồng kiều bào và tạo điều kiện thuận lợi để sinh sống, làm ăn.

Cùng các chị em phụ nữ kiều bào tỉnh Sakon Nakhon vượt quãng đường 160km để có mặt tại Udon Thani từ sáng sớm, bà Phạm Thị Thanh Hiển, Phó Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Sakon Nakhon, bày tỏ cộng đồng kiều bào rất tự hào đón lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam sang thăm, đặc biệt vinh dự khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên đến thăm Thái Lan nhưng lại chọn đến Udon trước.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lần này được kỳ vọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Thái Lan, đồng thời giúp kiều bào thêm gắn bó, đoàn kết, cũng như được sinh sống và làm việc thuận lợi tại nước sở tại.

Theo số liệu chính thức, cộng đồng kiều bào tại Thái Lan hiện khoảng 100.000 người, chủ yếu sinh sống ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian sinh sống và hoạt động cách mạng trong hành trình tìm đường cứu nước vào những năm 1928-1929.

Kiều bào Thái Lan nổi tiếng là cộng đồng có lòng kính yêu Bác Hồ, luôn hướng về quê hương đất nước.

TTXVN