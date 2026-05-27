Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt: Đề xuất thể chế vượt trội để TPHCM tăng trưởng 2 con số

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chào mừng và định hướng hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc Trung ương cho phép thành phố xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt là cơ hội lớn, tạo điều kiện lý tưởng và thể chế vững chắc để TPHCM phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, việc lắng nghe, tham vấn ý kiến từ các tập đoàn, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề là rất cần thiết, bởi đây là những chủ thể có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước và thành phố theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM nhắc lại truyền thống đổi mới, năng động, sáng tạo của thành phố. Bản lĩnh đó từng được chứng minh qua các nhiệm kỳ liên tiếp giữ vững tốc độ tăng trưởng 2 con số: giai đoạn 1991-1995 đạt 12,6%; 1996-2000 đạt 10,11%; 2001-2005 đạt 10,99%; 2006-2010 đạt 11,18%;... Tuy nhiên, trong 3 nhiệm kỳ gần đây, kinh tế thành phố có dấu hiệu chậm lại, không đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, từ năm 2025 đến nay, tăng trưởng của thành phố có dấu hiệu tích cực, đạt 8,03%; riêng quý 1-2026 đạt 8,57%. Kết quả này có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương thông qua các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 98, Nghị quyết 260, Nghị quyết 188.

Dù vậy, Chủ tịch UBND TPHCM thẳng thắn nhìn nhận, các cơ chế, chính sách đặc thù đều có thời hạn, chưa thể tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 09 về phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là giải pháp căn cơ.

“Khi các cơ chế đã thành luật rồi sẽ ổn định, bền vững, tạo được niềm tin, môi trường đầu tư bền vững hơn, doanh nghiệp yên tâm hơn đầu tư. Từ đó giúp cho thành phố, giúp cho đất nước chúng ta phát triển hai con số đúng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với TPHCM”, đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, quan điểm xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là phải kế thừa trọn vẹn những cơ chế đặc thù hiệu quả mà thành phố đang có, đồng thời tiếp thu từ Luật Thủ đô. Mặt khác, thành phố cần mạnh dạn đề xuất những điểm mới, mang tính bứt phá để phục vụ mục tiêu phát triển chung.

Từ định hướng đó, đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị doanh nghiệp, chuyên gia phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn để hiến kế, mạnh dạn kiến nghị những giải pháp vượt trội, kể cả những vấn đề vượt giới hạn quy định hiện hành. Qua đó, góp phần giúp thành phố hình thành thể chế pháp lý vững chắc, đưa TPHCM phát triển nhanh, bền vững, trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế.

NHÓM PHÓNG VIÊN