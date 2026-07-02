Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Thành phố vì cả nước, cả nước vì Thành phố

Sáng 2-7, tại Hội trường Thống nhất, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ và phát biểu chỉ đạo.

Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đọc diễn văn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tự hào về truyền thống vẻ vang, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; là dịp để chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ tiền nhân đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Thành phố mang tên Bác, để càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang, nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với Đảng, với nhân dân và với tương lai của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vào thời khắc này, cách đây đúng 50 năm, ngày 2-7-1976, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã quyết nghị để Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Đó không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng thời, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chính tại mảnh đất này, Người đã ra đi tìm đường cứu nước, và cũng chính là nơi mà Người mong muốn được về thăm. Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đây là niềm vinh dự thiêng liêng, nguồn động viên và cổ vũ to lớn; cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, trước nhân dân và lịch sử.

Đó là phải giữ gìn, tiếp nối và phát huy truyền thống anh hùng của Sài Gòn - Gia Định - TPHCM; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vươn lên để luôn xứng đáng là đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về nhiều lĩnh vực của cả nước; để mỗi việc làm hôm nay, mỗi thành tựu đạt được đều góp phần làm rạng danh Thành phố vinh dự được mang tên Người.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, TPHCM có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được. Nhưng hơn hết, TPHCM luôn tâm niệm mỗi bước trưởng thành của mình đều bắt nguồn từ sự chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ, động viên, chia sẻ kịp thời của Trung ương, các địa phương và đồng bào cả nước.

Ý thức sâu sắc điều đó, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, TPHCM luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng tìm tòi những cách làm sáng tạo, phù hợp từ thực tiễn, góp phần cùng cả nước hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành động để thúc đẩy sự phát triển chung.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đọc diễn văn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chặng đường 50 năm qua cũng để lại nhiều bài học quý báu. Đó là bài học về giữ vững sự đoàn kết thống nhất; phát huy ý chí tự lực, tự cường đi đôi với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; trong mọi hoàn cảnh luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của người dân lên trên hết, trước hết.

Chính trong những thời điểm khó khăn, thử thách, những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành bản sắc của con người TPHCM càng được khẳng định và lan tỏa: nghĩa tình, nhân ái, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, tiếp bước trên con đường đi tới.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Điều mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn trân trọng là trong suốt chặng đường ấy, thành phố chưa bao giờ bước đi một mình. Mỗi thành tựu đạt được đều có sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang trong cả nước; tình cảm và sự sẻ chia luôn hướng về quê hương của bà con kiều bào ở nước ngoài; sự hợp tác của bạn bè quốc tế và trên hết là sự cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó của hàng triệu người dân đóng góp cho sự phát triển thành phố. Đó là nguồn sức mạnh, là niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực phấn đấu trên hành trình phía trước”, đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, mà còn là dấu mốc để khẳng định khát vọng phát triển và xác định rõ hơn trách nhiệm của thành phố trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

TPHCM có quyền tự hào về những kết quả đạt được, nhưng không được phép bằng lòng với những gì đã có. Lịch sử trao cho thành phố một vinh dự lớn lao thì cũng đặt lên vai chúng ta những trách nhiệm nặng nề.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xây dựng TPHCM ngày càng phát triển

Bước vào giai đoạn phát triển mới, TPHCM đang đứng trước những vận hội to lớn chưa từng có. Việc hợp nhất không gian phát triển của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu không đơn thuần là sự mở rộng địa giới hành chính, mà là sự hội tụ của những lợi thế chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới, tạo ra một tầm vóc mới cho thành phố.

Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt: "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM".

Đây vừa là sự ghi nhận những đóng góp của thành phố trong suốt chặng đường đã qua, vừa là sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng đối với chặng đường phía trước. Đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị đặc biệt để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tiếp tục hành động, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với TPHCM, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, chăm lo tốt đời sống nhân dân và những đóng góp ngày càng thiết thực đối với sự phát triển chung của đất nước.

Đó cũng là lời nhắc nhở hàng ngày để chúng ta không ngừng rèn luyện, cống hiến, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của tất cả mọi người.

"Danh hiệu “Thành phố Hồ Chí Minh” không chỉ là phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác; không chỉ giữ gìn danh hiệu mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển", Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Thành phố xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám hành động vì lợi ích chung; tạo môi trường thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn, doanh nghiệp có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, mỗi bước đi của thành phố luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đóng góp nhiều hơn vào những thành tựu chung của đất nước. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng khát vọng càng lớn thì ý chí phải càng mạnh; trách nhiệm càng cao thì quyết tâm phải càng lớn”, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các thế hệ cách mạng tiền bối, trước Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM xin nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống vẻ vang của thành phố anh hùng. Quyết tâm xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để mỗi khi nhắc đến TPHCM, mọi người không chỉ hãnh diện về một tên gọi thiêng liêng, mà còn có thể tự hào về một thành phố luôn đổi mới, luôn khát vọng vươn lên. Đó cũng chính là lời hứa của chúng ta với lịch sử, là trách nhiệm của chúng ta đối với hiện tại và là cam kết của chúng ta với các thế hệ mai sau.

VĂN MINH - NGÔ BÌNH