Tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa giữa TPHCM và Philippines

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp Tổng Lãnh sự Philippines tại TPHCM Querobine Deapera Laccay. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng bà Querobine Deapera Laccay trở thành Tổng Lãnh sự Philippines đầu tiên tại TPHCM. Nhiệm kỳ này có nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1976-2026); nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn, trên nền tảng quan hệ sẵn có, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực; duy trì trao đổi đoàn cấp cao nhằm củng cố quan hệ chính trị. Tại các diễn đàn đa phương, với vai trò là thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hai bên cần phối hợp, có tiếng nói chung về những vấn đề tác động đến khu vực và thế giới.

Sau sáp nhập, TPHCM có không gian phát triển rộng mở, tạo thêm dư địa thu hút các doanh nghiệp FDI, trong đó có doanh nghiệp của Philippines. Để hướng tới mục tiêu trở thành đô thị phát triển trong khu vực và thế giới, thành phố cần huy động nhiều nguồn lực, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng sạch, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm Tổng Lãnh sự Philippines tại TPHCM Querobine Deapera Laccay. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ấn tượng với sự phát triển của TPHCM, bà Querobine Deapera Laccay cho biết, Philippines thành lập Tổng Lãnh sự quán Philippines tại TPHCM nhằm tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Chính phủ Philippines mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế, sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều với Việt Nam đạt 10 tỷ USD. Hợp tác giữa các địa phương sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã đề ra.

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