Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Tạ Đăng Siêu

Ngày 3-11, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Tạ Đăng Siêu (đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khu phố 62). Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Cùng dự có các đồng chí: Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM và Thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Thực hiện: VĂN MINH

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao Quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đến đồng chí Tạ Đăng Siêu (sinh năm 1929, sinh hoạt tại Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Tạ Đăng Siêu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí trang trọng tại nhà riêng của đồng chí Tạ Đăng Siêu, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, dành nhiều thời gian trò chuyện với đồng chí và gia đình.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên, đã suốt một đời cống hiến cho Đảng.

Đồng chí khẳng định, buổi lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng rất quan trọng, có ý nghĩa không chỉ đối với đồng chí Tạ Đăng Siêu mà còn cho gia đình và các đảng viên khác.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi đồng chí Tạ Đăng Siêu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, chúc đồng chí Tạ Đăng Siêu trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu. Đồng chí Tạ Đăng Siêu tiếp tục là tấm gương sáng, cây cao bóng cả để các thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Bày tỏ xúc động và vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Tạ Đăng Siêu chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp.

Bí thư Thành ủy TPHCM dành nhiều thời gian trò chuyện cùng đồng chí Tạ Đăng Siêu. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Đây là phần thưởng cao quý, thiêng liêng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của bản thân tôi”, đồng chí bày tỏ vừa tự hào, vừa xúc động, vừa thấy trách nhiệm càng lớn hơn.

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng đồng chí Tạ Đăng Siêu vẫn luôn nguyện giữ vững phẩm chất người đảng viên, nêu gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.

Đồng chí Tạ Đăng Siêu hiện đang sinh hoạt tại chi bộ khu phố 62 (thuộc Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú). Đồng chí sinh năm 1929 tại TP Hà Nội. Đồng chí tham gia cách mạng từ rất sớm. Từ tháng 2-1950, đồng chí giữ chức Ủy viên ban cán sự Đảng các xí nghiệp sản xuất vũ khí ở tỉnh Tuyên Quang. Tháng 2-1954 đồng chí là cán bộ phòng Chính trị Cục quân giới. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Tạ Đăng Siêu. Ảnh: VIỆT DŨNG Đến năm 1957, đồng chí là chuyển sang phòng Chính trị Cục quân khí. Năm 1970 đồng chí chuyển ngành sang Cục Điện lực Bộ Công nghiệp làm cán bộ nghiên cứu là Phó Bí thư chi bộ Cơ quan Cục Điện lực và sau đó chuyển sang nhà máy điện Hà Nội làm Bí thư Đảng ủy nhà máy Điện Yên Phụ Hà Nội. Đến năm 1977, đồng chí chuyển sang làm trưởng phòng Nhà đất Cục quản lý công trình công cộng Hà Nội. Năm 1978 được điều động biệt phái vào Ban cải tạo ngành xây dựng phía Nam làm công tác cải tạo nhà đất ở TPHCM và các tỉnh. Năm 1987, đồng chí công tác tại Sở nhà đất TPHCM và sau đó nghỉ hưu.

VĂN MINH