Ngày 26-8, Đảng ủy phường Đức Nhuận (TPHCM) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 2-9-2025) đến đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân (Trần Thị Kiếp), nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Dự lễ còn có các đồng chí: Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM và lãnh đạo phường Đức Nhuận.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân. Thực hiện: VĂN MINH

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân (sinh năm 1925, sinh hoạt tại Đảng bộ phường Đức Nhuận).

Đây là phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng, ghi nhận những công lao đóng góp, hy sinh, cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân. Đồng thời là dịp để thế hệ hôm nay tiếp nối, ôn lại truyền thống hào hùng, tiếp thêm niềm tin, ý chí và quyết tâm cho các thế hệ đảng viên noi theo các thế hệ tiền nhân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong buổi lễ ấm cúng, trang trọng tại nhà riêng của đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, dành nhiều thời gian trò chuyện với đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân và gia đình.

Đồng chí Trần Lưu Quang trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, chúc đồng chí trường thọ, sống vui khỏe cùng con cháu, luôn là điểm tựa vững chắc và tấm gương sáng để con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kính chúc đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân trường thọ, sống vui khỏe bên con cháu và gia đình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm tự hào của cá nhân đồng chí và gia đình, mà còn là niềm vinh dự của tổ chức Đảng có những đảng viên ưu tú, là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa để đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân và gia đình yên tâm trong cuộc sống, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng ở tuổi 100, đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân bày tỏ niềm vui qua ánh mắt và nụ cười hiền hậu. Nắm chặt tay đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chí Trần Thị Mỹ Xuân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, đến lãnh đạo TPHCM. Đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi được chứng kiến, được sống trong một đất nước độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển hôm nay.

VĂN MINH