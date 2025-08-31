Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Ảnh: TTXVN

Ngày 30-8, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 31-8 đến ngày 2-9.

Trả lời báo chí về ý nghĩa chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, hai nước đã đồng hành cùng nhau đi qua những thăng trầm của lịch sử, vun đắp lên biểu tượng mẫu mực, hiếm có của tình đoàn kết quốc tế, trong sáng, thủy chung, vượt qua giới hạn địa lý và thử thách của thời gian. Có thể khẳng định, tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là không giới hạn; sự ủng hộ của Cuba dành cho Việt Nam và của Việt Nam dành cho Cuba là không giới hạn.

Trên cơ sở những nền tảng đã có, trong thời gian tới, hai đảng, hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, triển khai có trọng tâm, trọng điểm với phương châm đồng hành, hợp tác, cùng phát triển không chỉ trong “Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025” mà còn các năm tiếp tới.

BÍCH QUYÊN