TPHCM: Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Thái Lan

Chiều 2-12, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm Ngày sinh Cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej (5-12-1927), cũng là Quốc khánh và Ngày của Cha tại Thái Lan.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TPHCM Bùi Thị Ngọc Hiếu tặng hoa Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM Wiraka Moodhitaporn. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TPHCM, gửi lời chúc mừng đến Hoàng gia và nhân dân Thái Lan, đồng thời nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển mạnh mẽ, hướng tới dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch hai chiều năm 2023 đạt 21,6 tỷ USD, và hai nước đặt mục tiêu nâng lên 25 tỷ USD vào năm 2025. Về đầu tư, Thái Lan nằm trong nhóm 10 quốc gia đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 13,7 tỷ USD vốn đăng ký, trong đó có hơn 120 dự án đang hoạt động tại TPHCM.

Hai bên đang đẩy mạnh chiến lược “ba kết nối” gồm: kết nối chuỗi cung ứng, kinh tế xanh và kết nối chính sách.

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, bà Wiraka Moodhitaporn, bày tỏ cảm kích trước tình cảm và sự hỗ trợ của Việt Nam, đặc biệt là những chia sẻ sâu sắc trong thời điểm Thái Lan tưởng niệm Vương Thái hậu Sirikit. Bà cũng gửi lời chia buồn tới Việt Nam trước những thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung, khẳng định Thái Lan luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những thời khắc khó khăn.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, việc hai nước hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025 sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng và toàn diện hơn, hướng tới thịnh vượng chung và phát triển bền vững cho nhân dân hai nước.

