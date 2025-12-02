Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba (2-12-1960 – 2-12-2025), ngày 2-12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng tới Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel.

Trong bức thư có đoạn viết, trên tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp, không ngừng củng cố và xây dựng vững chắc mối quan hệ truyền thống thủy chung, đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Vượt qua nhiều biến cố, thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là hình mẫu sáng ngời trong quan hệ quốc tế…

Tổng Bí thư Tô Lâm viết: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với nền tảng vững chắc của tình hữu nghị gắn bó keo sơn được tôi luyện và thử thách trong 65 năm qua, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước, mối quan hệ gắn bó anh em Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân và phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai khu vực và thế giới”.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parilla.

BÍCH QUYÊN