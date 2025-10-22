Vùng "rốn lũ" Đà Nẵng khẩn trương ứng phó bão số 12

Trước nguy cơ xuất hiện lũ lớn do tác động của bão số 12, người dân tại các khu vực trũng thấp của TP Đà Nẵng đang khẩn trương di dời, kê cao đồ đạc để ứng phó.

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân di dời tài sản

Sáng 22-10, tại vùng rốn lũ đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh), người dân đang khẩn trương di dời, kê cao đồ đạc nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi bão số 12 đổ bộ.

Lo sợ trận lụt lịch sử năm 2022 lặp lại, nhiều hộ dân đang nỗ lực chuẩn bị mọi phương án để bảo vệ tài sản, tính mạng, sẵn sàng ứng phó với tình huống lũ lớn có thể xảy ra trong vài ngày tới.

Ông Nguyễn Văn Vũ (đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh) cho biết: “Năm ngoái, nước lên rất nhanh, chỉ 15 phút là tràn ngập cả nhà. Giờ, nghe dự báo mưa lớn kéo dài, tôi chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết nếu nước dâng kẹt cửa còn có đường thoát”.

Người dân di dời đồ đạc lên cao, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn

Sáng cùng ngày, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 cùng Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Đặng Ngọc Tuấn đã có buổi kiểm tra trực tiếp tại khu vực dân cư đường Mẹ Suốt, chỉ đạo các lực lượng thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân di dời khi cần thiết.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 cùng Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Đặng Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế tại khu vực đường Mẹ Suốt

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh cho biết, khu vực chợ trên đường Âu Cơ và đường Mẹ Suốt là một trong những điểm được đánh giá thường xuyên xảy ra ngập úng khi có mưa lớn.

Hiện nay, phường đã triển khai các lực lượng, đặc biệt lưu tâm đến việc đảm bảo an toàn tính mạng của người dân là trên hết. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng dân quân thường trực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bộ đội hỗ trợ người dân kê dọn đồ đạc lên cao, sẵn sàng thông báo cho người dân về việc di dời đến nơi an toàn khác khi cần thiết.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân di dời tài sản

"Phường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các địa điểm để di tản, di dời dân trong tình huống khẩn cấp, đồng thời chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần như mì tôm, gạo, nước uống và các vật dụng cần thiết khác để ứng phó trong thời gian tới nếu tình hình mưa bão diễn biến phức tạp", Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh nhấn mạnh.

Theo ghi nhận, trước giờ bão số 12 đổ bộ, hàng trăm chiếc xe ô tô tại TP Đà Nẵng được đưa đến công viên và những nơi cao ráo, tránh ngập nước.

Tại đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh), hàng trăm ô tô đã được người dân đưa đến đỗ thành hàng dài hai bên đường, vỉa hè để tránh nước.

Quanh khu vực tượng đài Mẹ Nhu, nhiều khoảng trống quanh vòng xuyến được người dân tận dụng để đỗ xe tránh ngập. Tại công viên 29-3 và đường Điện Biên Phủ, xe ô tô, xe tải được đưa đến gửi tạm qua đêm, tránh nguy cơ nước dâng cao tại các khu dân cư thấp.

Các khoảng trống quanh vòng xoay tượng đài Mẹ Nhu được tận dụng để xe ô tô

Anh Nguyễn Văn Định (ngụ đường Mẹ Suốt, khu vực thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn) chia sẻ: “Mỗi lần lũ về, nước tràn nhanh không kịp trở tay. Từ sáng sớm, tôi đã lái xe đến khu vực cao để tránh bị ngập máy, hư hỏng. Rút kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử năm 2022, cứ nghe dự báo có bão lớn là cả xóm lại rủ nhau đưa xe đi tránh trú, không được chủ quan ”.

Xe ô tô xếp hàng dài trên đường Tôn Đức Thắng

Theo dự báo, từ ngày 22 đến ngày 27-10, Đà Nẵng sẽ có mưa rất lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 350-600mm, có nơi trên 800mm. UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 12 và đợt mưa đặc biệt lớn.

