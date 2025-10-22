Nhiều tỉnh thành ở miền Trung chủ động ứng phó với bão số 12

Sáng 22-10, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trực tuyến với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 12, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã thành lập 3 Ban chỉ huy tiền phương tại các khu vực trọng điểm.

Toàn cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trực tuyến với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 12 tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 12, TP Đà Nẵng có mức độ ngập tương đương năm 2022, hơn 20 xã, phường ngập lụt nghiêm trọng. Từ chiều 22 đến 27-10, Đà Nẵng khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày.

27 xã phường có nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng như: Nam Phước, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, Điện Bàn, Hội An Tây, Hội An Đông, An Thắng, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Đại Lộc, Vu Gia, Thu Bồn, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, Quảng Phú, Tam Xuân, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch.

31 xã phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất như: Hải Vân, Bến Giằng, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Thu Bồn, Duy Xuyên, Quế Sơn Trung, Quế Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Lãnh Ngọc, Đồng Dương, Tây Hồ, Tiên Phước, Thạnh Bình, Trà My, Trà Liên, Phú Ninh, Đức Phú, Núi Thành, Tam Mỹ, Trà Giáp, Nam Trà My, Trà My, Trà Tập, Trà Leng.

Tại cuộc họp, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nhận được dự báo kịp thời và chính xác về bão số 12, thành phố đã chủ động kích hoạt toàn bộ phương án phòng, chống thiên tai từ chiều 20-10.

Theo ông Trần Nam Hưng, mặc dù dự báo bão không quá mạnh khi vào bờ, song nguy cơ mưa lớn và ngập lụt tại khu vực đô thị, cùng sạt lở ở miền núi, là rất cao. Thành phố đã thành lập 3 Ban chỉ huy tiền phương tại các khu vực trọng điểm: miền núi phía Tây, khu vực phía Nam và trung tâm thành phố, do các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ huy.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin tại cuộc họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Công tác điều tiết 121 hồ chứa đã hoàn tất, đảm bảo mực nước thấp theo kịch bản để chủ động cắt lũ khi cần thiết. Đà Nẵng cũng cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Khoảng 50 xuồng nhỏ, hàng trăm phương tiện, dụng cụ cứu hộ đã được huy động; hơn 1.000 áo phao được cấp phát cho các khu vực ngập sâu.

Ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh, lực lượng ứng cứu sẽ túc trực và có mặt sớm nhất khi nhận thông tin người dân cần hỗ trợ. Người dân được khuyến cáo dự trữ lương thực cho ít nhất 3 ngày, kê cao đồ đạc và chủ động di dời đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 22-10. Thành phố không tiếp nhận hàng cứu trợ tự phát để đảm bảo công tác điều phối tập trung, chỉ huy thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã sẵn sàng ở mức cao nhất để ứng phó với bão số 12, đặc biệt là các tình huống mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên tại TP Đà Nẵng khả năng từ đêm 22 đến 27-10 có mưa to, mưa rất to và dông, trong cơn dông khả năng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua, TP Đà Nẵng có mưa rào rải rác (phường Hải Vân có mưa to với lượng mưa 63mm) và dông vài nơi. Mực nước trên sông đều ở dưới và xấp xỉ mức báo động 1.

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo, tổ chức họp trực tuyến với các địa phương, yêu cầu trực ban nghiêm túc, sẵn sàng phương án phòng chống thiên tai. Các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động thực hiện sơ tán nhân dân tại vùng trọng yếu, có nguy cơ bị tác động của bão, ngập lụt, lũ quét trước 17 giờ ngày 22-10. Hiện các lực lượng tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão, mưa lớn để kịp thời triển khai ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ngày 22-10, VP UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay trên không gian mạng đang lan truyền văn bản giả mạo của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành chủ trương chỉ đạo nghỉ làm việc, dừng hoạt động chợ từ chiều 22-10 do bão số 12. Đây là những thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành phòng chống bão số 12 của chính quyền TP Đà Nẵng. Văn bản giả mạo Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi loan tin, chia sẻ thông tin sai sự thật.

XUÂN QUỲNH