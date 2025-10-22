Hủy nhiều chuyến bay do ảnh hưởng bão số 12

Vietnam Airlines vừa cho biết, nhiều chuyến bay đi, đến khu vực miền Trung phải đổi giờ khai thác hoặc hủy chuyến do ảnh hưởng của bão số 12.

Cụ thể, trong ngày 22-10, các chuyến VN1545, VN1544 giữa Hà Nội và Huế sẽ cất cánh sớm hơn 2 tiếng so với lịch khai thác ban đầu. Các chuyến VN1378, VN1379 giữa TPHCM và Huế sẽ điều chỉnh giờ khai thác sang sáng 23-10.

Đồng thời, các chuyến VN179, VN180, VN187 và VN188 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; VN136, VN137 và VN140 giữa TPHCM và Đà Nẵng sẽ điều chỉnh giờ cất cánh sớm từ 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng.

Đặc biệt, trong ngày 22-10, hãng sẽ phải hủy hàng loạt các chuyến bay, gồm các chuyến: VN1549, VN1548 giữa Hà Nội và Huế; VN7197 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; VN7122, VN142 và VN143 giữa TPHCM và Đà Nẵng; VN1940, VN1941 giữa Đà Nẵng và Cam Ranh.

Trong ngày 23-10, hãng cũng hủy chuyến VN156 giữa Đà Nẵng và Hà Nội; VN101 giữa Đà Nẵng và TPHCM.

Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 12. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

BÍCH QUYÊN