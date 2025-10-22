Đà Nẵng: Người dân chen nhau mua hàng, tích trữ lương thực trước bão số 12

Sáng 22-10, tại chợ Thanh Khê 1 (phường Thanh Khê) và chợ Hòa Khánh (phường Hòa Khánh), lượng người mua tăng mạnh khiến giao thông ách tắc cục bộ. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã đổ xô đến đây để mua sắm đồ đạc, lương thực tích trữ nhằm ứng phó bão số 12.

Người dân đổ xô mua thịt tại chợ Thanh Khê 1 trước bão số 12. Ảnh: PHẠM NGA

Ghi nhận tại các các quầy hàng lương thực, nhu yếu phẩm luôn trong tình trạng đông đúc. Các mặt hàng được mua chủ yếu như: mì ăn liền, rau củ quả, thịt,.... Ngoài ra, những mặt hàng như đèn pin, bếp gas mini, bao nilon cũng có lượt mua tăng mạnh.

Các quầy rau xanh luôn trong tình trạng đông nghịt người mua. Ảnh: PHẠM NGA

Sức mua rau xanh tại chợ Hòa Khánh tăng gấp nhiều lần. Ảnh: PHẠM NGA

Theo chị Nguyễn Kim Thương (tiểu thương chợ Hòa Khánh), từ hôm qua đến nay, lượng khách mua tăng mạnh, phần lớn đều mua thực phẩm khô khi nghe tin bão số 12 sẽ đổ bộ và gây mưa lớn tại Đà Nẵng.

“Không chỉ thực phẩm khô mà tại các quầy thịt, dòng người xếp hàng chờ mua từ 5 giờ sáng. Ai cũng lo sợ khi bão đổ bộ sẽ gây mất điện, ngập lụt ảnh hưởng đến sinh hoạt”, chị Thương cho hay.

Một số tuyến đường xung quanh chợ xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ. Ảnh: PHẠM NGA

Chị Huỳnh Thị Trang (trú phường Thanh Khê) cho biết, nghe tin bão số 12 gây mưa lớn trong nhiều ngày tới, tôi tranh thủ ra chợ mua ít rau thịt để phòng nếu có ngập lụt. “Thường sau bão, giá rau sẽ tăng cao nên nhiều người cũng chen chân mua về để tích trữ, dù đã đi rất sớm nhưng tôi vẫn phải xếp hàng và chờ khá lâu mới có thể mua được những nhu yếu phẩm cần thiết”, chị Trang chia sẻ.

Không chỉ ở các chợ dân sinh, tại các cửa hàng tiện lợi, bách hóa, siêu thị mini, các quầy hàng nhanh chóng bị vét sạch bởi lượng người mua tăng đột biến.

Tại siêu thị Bách Hóa Xanh trên đường Nguyễn Thị Định (phường An Hải), các quầy thịt, rau và hải sản được người dân ưu tiên lựa chọn. Nhân viên liên tục bổ sung hàng từ kho, song nhiều mặt hàng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu mua sắm tăng cao.

Các quầy rau được người dân ưu tiên lựa chọn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhân viên liên tục bổ sung hàng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chị Nguyễn Thị Tú Trinh (SN 1994, tạm trú phường An Hải) chia sẻ, sau mỗi trận mưa lũ, giá rau, thịt thường tăng và khan hiếm. Nghe thành phố khuyến cáo người dân chủ động tích trữ, chị Trinh mua sẵn thực phẩm khô như mì tôm, thịt hộp cho 4 ngày, còn đồ tươi đủ dùng trong 3 ngày. Chị và chồng thay nhau xếp hàng để thanh toán cho nhanh, nhưng vẫn phải chờ khá lâu vì dòng người mỗi lúc một đông.

Dòng người xếp hàng thanh toán ngày một đông. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chợ An Hải Bắc (phường An Hải), không khí mua sắm cũng trở nên nhộn nhịp. Bà Trần Thị Hòa (SN 1976, trú phường An Hải) cho biết, một số mặt hàng đã tăng giá rõ rệt. “Nhà có mấy đứa nhỏ, tôi cũng ráng mua thêm ít rau củ để phòng khi giá tăng”, bà Hòa chia sẻ.

Đông đúc người dân đến quầy hàng thực phẩm tại chợ An Hải Bắc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tương tự, chị Thanh Thủy (28 tuổi, phường An Hải) cho biết, chị phải dậy từ 4 giờ sáng để đi chợ. “Tối qua, tôi ghé mấy siêu thị thì thực phẩm đã hết. Sáng nay tranh thủ đi sớm mua cá, thịt, rau củ, ai ngờ cũng đông người đi chợ sớm như mình,” chị Thủy kể.

Ông Lê Quang Thanh, Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng cho biết, trong hai ngày 21 và sáng 22-10, lượng khách đến Co.opmart tăng gấp đôi so với ngày thường. Trước đó, siêu thị đã chủ động dự trữ nguồn hàng, nhất là các mặt hàng khô như mì gói, dầu ăn, thực phẩm thiết yếu... để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân trong mùa mưa bão. Riêng các mặt hàng tươi sống như rau củ quả được tăng cường từ các vùng cung ứng như Hội An và Quy Nhơn, lượng hàng nhập về gấp 5 lần ngày thường. Lượng khách đến Co.opmart tăng gấp đôi so với ngày thường. Ảnh: XUÂN QUỲNH Người dân tập trung mua các mặt hàng phục vụ dự trữ như mì gói, nước uống, sữa, rau củ quả, thịt, cá... nhằm chuẩn bị cho những ngày mưa bão sắp tới. Dù sức mua tăng mạnh, siêu thị vẫn giữ ổn định giá bán, không tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Ngoài ra, Co.opmart còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn đối với các sản phẩm như mì gói, dầu ăn… để người dân yên tâm mua sắm, ứng phó mưa bão. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường cho biết, sáng 22-10, lượng hàng rau, củ về chợ khoảng 250 tấn, tương đương so với ngày thường. Giá rau củ ghi nhận tăng nhẹ trên dưới 2.000 đồng/kg tùy loại. Tại các siêu thị, ghi nhận trong chiều và tối 21-10 có đông người dân đến mua hàng hóa tích trữ. Đến sáng 22-10, lượng người đến siêu thị mua có giảm hơn ngày 21-10 nhưng sức mua vẫn tăng mạnh so với ngày thường. XUÂN QUỲNH

XUÂN QUỲNH - PHẠM NGA