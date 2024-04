Bình Phước: Doanh nghiệp ký cam kết hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 23-4, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm nay với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước, TP Đồng Xoài chứng kiến việc ký kết của doanh nghiệp hưởng ứng 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024

Quang cảnh đoàn xe lưu động tuyên truyền hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm" năm 2024

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo UBND TP Đồng Xoài, doanh nghiệp ký cam kết hành động vì an toàn thực phẩm. Ngay sau lễ, đông đảo đoàn viên thanh niên và các doanh nghiệp đã tham gia diễu hành cổ động hưởng ứng tháng hành động qua một số tuyến phố chính của TP Đồng Xoài.

BÙI LIÊM