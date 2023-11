Bình Phước: Trao tiền trợ cấp cho công dân tham gia phòng chống tội phạm bị thiệt mạng

Sáng 24-11, đoàn công tác của Công an tỉnh Bình Phước do Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã tổ chức chuyến thăm, trao tiền trợ cấp đột xuất của UBND tỉnh cho cán bộ, gia đình có cán bộ trực tiếp tham gia phòng chống tội phạm bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trên địa bàn thị xã Chơn Thành.