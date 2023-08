Bình Thuận tuyên dương điển hình tiên tiến trong triển khai Đề án 06

Công an tỉnh Bình Thuận được Bộ Công an đánh giá, ghi nhận là một trong 19 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân.

Chiều 17-8, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong công tác cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử và triển khai Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) trên địa bàn.

Theo Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thời gian qua Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện, làm việc 24/24 giờ tất cả các ngày để thực hiện đề án trên. Qua gần 2 năm thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng.

Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành thu thập, cập nhật, đồng bộ 1.463.931 dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Hoàn thành thu nhận 1.172.057/1.172.057 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp đạt 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (đạt 100%), vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao trước 2 tháng. Với kết quả quả này, Công an tỉnh Bình Thuận được Bộ Công an đánh giá, ghi nhận là một trong 19 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân.

Cùng với đó, tính đến ngày 6-8, toàn tỉnh đã thu nhận được 773.745/637.607 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, vượt 121,35% chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho 5 tập thể, 15 cá nhân; trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 52 tập thể, 145 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.